Murió Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, a los 74 años

Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, murió el martes 27 de octubre por la noche. Tenía 74 años.

La triste noticia fue confirmada por fuentes familiares en la Radio 2 de Rosario y por la Asociación del Fútbol Argentino. El velatorio será privado, solo para los seres queridos más cercanos.

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial de Argentina escribió: "La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!".

La AFA despide a Eulalia Marzetti tras su fallecimiento, la madre de Lionel Scaloni. (Captura: X)

Claudio Tapia, presidente de AFA, también compartió un posteo para despedirla: "Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti".

Chiqui Tapia despide a Eulalia Marzetti y le da sus condolencias a Lionel Scaloni tras el fallecimiento de su madre. (Captura: X)

Desde TyC Sports informaron que "por el momento se desconoce si el entrenador se encuentra en Buenos Aires o si está regresando desde Mallorca, España, lugar donde vive desde que se retiró como jugador profesional para estar junto a su familia".

¿De qué murió la mamá de Lionel Scaloni?

Eulalia Marzetti estaba atravesando una enfermedad hace ya cinco años cuando el propio Lionel Scaloni lo confirmó públicamente el 15 de octubre de 2021, luego del triunfo por 1-0 de Argentina ante Perú en las Eliminatorias en el Monumental, cuando habló sobre su delicado momento familiar.

Eulalia Marzetti.

"No estoy para pensar en el Mundial", afirmó en aquel momento. Meses después, se consagró campeón en el Mundial de Qatar 2022 y le dedicó la celebración como en la Copa América 2021 cuando le ganó a Brasil en el Maracaná. “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, expresó.

¿Quién era Eulalia Marzetti?

Eulalia Marzetti vivía en Pujato junto a su marido Ángel. Se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad y se encargó de la crianza de sus tres hijos, Lionel Scaloni, Mauro y Corina, más conocida en Rosario por su emprendimiento Scala Bakery en Funes.