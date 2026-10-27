Con temática de MasterChef, así fue el cumpleaños número 10 de Isabella, la hija de Wanda Nara, en un exclusivo hotel

Wanda Nara le organizó un mega festejo de cumpleaños a su hija Isabella y compartió todos los detalles.

Isabella Icardi, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi, cumplió 10 años y lo celebró con una fiesta temática, rodeada de su familia y amigos.

"Isi, cumplís 10 años, sos la más chiquitita de la familia y a la vez la que más nos cuida y enseña. Quiero que sepas que siempre vamos a estar para vos", escribió la conductora de Telefe en su cuenta de Instagram.

El evento tuvo lugar en los jardines del exclusivo hotel Four Seasons Buenos Aires, donde la niña participó de diferentes actividades junto a sus invitados, entre ellos, sus primos, sus hermanos y las hijas de La Joaqui.

Con decoración estilo coquette en colores pastel, la temática de la fiesta "Isi Chef" estuvo inspirada en MasterChef, el programa que conduce Wanda Nara en Telefe.

La empresaria aprovechó el momento y entretuvo a los niños al mejor estilo de la competencia. "Cuando tu mamá es la conductora de tu cumpleaños", expresó, mientras realizaba la cuenta regresiva para que entregaran los platos.

Todos lookeados con delantales y gorros de cocina, disfrutaron de una tarde soñada para agasajar a la más pequeña de la familia.

Wanda también le dedicó un especial mensaje a Isabella y escribió: "Milán 27/10/2016. Hace 10 años nacía en Milán Isabella, mi 5ta hija. No conozco ni voy a conocer un amor más grande que este. Gracias por ser la nena más dulce y buena. Deseo que siempre seas así de feliz. Te ama mucho tu mamá".

Además destacó el amor de sus hermanos tras enterarse de su nacimiento: "Y ellos, que te esperaban ansiosos en casa para recibirte, para que llegaras a convertirte en la más chiquita de esta banda tan unida. Para ser tu lugar seguro, tus cómplices y tus guardianes. Para acompañarte y cuidarte en cada país, en cada colegio y en cada paso de tu vida. Para ser siempre el mejor ejemplo para vos".