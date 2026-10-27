Nancy Pazos quiere llevar a la justicia a Mariana Brey: "Nos vemos en Tribunales"

Nancy Pazos reveló que Mariana Brey estaría haciendo todo lo posible por evitar recibir la notificación para que se presente en la justicia, tras la denuncia que le hizo por calumnias e injurias.

¿Qué pasó entre Nancy Pazos y Mariana Brey?

El enfrentamiento comenzó cuando ambas eran panelistas de A la Barbarossa (Telefe). En distintos temas de actualidad que se debatían en la mesa, pero sobre todo los vinculados a la política, era habitual que se sacaran chispas.

Ambas habían manifestado claramente su posición política: Brey expresó abiertamente en varias oportunidades su alineación con el oficialismo y Javier Milei; mientras que Pazos, en la vereda opuesta, siempre tuvo una postura opositora.

Entre discusión y discusión al aire en la mesa de Georgina, Mariana había deslizado que los dichos de su compañera de programa eran "golpistas". Ante esto, Pazos reaccionó y presentó una denuncia en la justicia ante tamaña acusación.

Entrevistada por Luis Ventura y Marina Calabró para Primicias Ya (América), Nancy Pazos insistió en su postura y criticó la actitud de Mariana Brey que, según ella, está intentando dilatar lo más posible el inicio del proceso judicial.

"La verdad, el notificador fue a la puerta de la casa, ella salió, estaba ahí, le explicó de qué se trataba y ella dice que se arreglen los abogados de Telefe", comenzó explicando.

Nancy Pazos sin filtro al calificar a Mariana Brey | Captura TV

La entrevistada explicó por qué la denuncia es contra ella y no, por el momento, contra el canal: "El problema que tenemos es que esto es un juicio personal a ella, no es a Telefe. Yo después lo puedo ampliar a Telefe, no tengo ningún inconveniente yahí es donde entran los abogados de Telefe".

Y agregó: "Pero cuando vos decís una barbaridad por televisión, el juicio es a esa persona. Entonces, Marianita, dos puntos. Hacete cargo, recibí la notificación y nos vemos en tribunales".

Ante la consulta de Calabró, Nancy recordó de qué la acusó su colega: "Me acusó de golpista y eso, digamos, es algo gravísimo. Entonces, obviamente, ella no se retractó y obviamente le hice juicio. Hace un año que estamos tratando de notificar. Yo no les puedo explicar la cantidad de veces".

Y sumó con un calificativo y una chicana política: "Es una HDP porque, en realidad, lo único que tendría que hacer es notificarse y que el juicio empiece. Pero no, elude a la justicia como la eluden los de derecha".

Nancy lamentó que en el momento de la agresión no se haya tomado dimensión de la gravedad de la acusación de Brey. "Me han dicho barbaridades en los medios, ustedes lo saben, y yo sigo de largo. Esto me pareció grave básicamente porque justamente ni ella, ni los que estaban en la mesa entendieron la gravedad de lo que estaba pasando", explicó.

Pazos señaló que, lo que busca, con la denuncia es que todos seamos conscientes de la gravedad de ciertos calificativos que se dicen públicamente: "Entonces casi una especie de lección para que todos sepamos cuál es el límite. Así que nada, vamos a juicio, no hay problema".

"Yo no voy a buscar la fuerza pública para esto porque me parece una barbaridad, es una locura", cerró Nancy Pazos sobre la actitud de Mariana Brey.