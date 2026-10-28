Sandra Mihanovich apuntó contra Wanda Nara tras recibir el Martín Fierro de la Música: "Es un poco mucho"

Sandra Mihanovich se metió de lleno en la polémica sobre el Martín Fierro de la Música 2026 que recibió Wanda Nara por su canción viral Bad Bitch de 2023. La cantante criticó a la conductora y la reacción de su madre, Nora Colosimo, sorprendió a todos.

¿Qué dijo Sandra Mihanovich sobre Wanda Nara?

La cantante siempre trató de mantenerse lejos de las peleas mediáticas, pero esta vez parece que no pudo evitar hacerlo. En LAM (América) pusieron al aire un fragmento de la entrevista que le hicieron en un canal de streaming donde se refiere puntualmente a la polémica decisión de APTRA.

"Premiar como mejor canción viral del año 23 a Wanda Nara, y ella agradece diciendo a sus colegas... mmm, mmm, mmm, mmm", comenzó diciendo la artista evitando que salieran sus palabras, pero con un rostro que lo decía todo.

"El Martín Fierro es un premio muy cotizado, todo el mundo se lo quiere ganar, y muy desprestigiado por el otro lado, muy criticado", consideró. Y agregó al respecto: "Entonces, cuando cometen el error, para mí, perdón, yo solo doy una opinión, de premiar como mejor canción viral del año 23 a Wanda Nara, y ella agradece 'a sus colegas' es un poco mucho".

Enseguida, Sandra aclaró: "Que sea influencer, que conduzca programas, que todo eso, bueno, hermoso, bien. Si quiere cantar, que cante también. El error no es de Wanda Nara. Porque además, yo soy de las personas que dicen que todos podemos cantar. O sea, no es que no. Para mí, nadie se debe privar de cantar".

Y cerró con un ejemplo para que no queden dudas de su postura el respecto: "Es como darle el premio del mejor futbolista del mundo a Joaquín Galán".

¿Cuál fue la reacción de Nora Colosimo a la opinión de Sandra Mihanovich?

De nuevo en el piso, la primera que habló sobre las palabras de la cantante fue la madre de Wanda y su opinión sorprendió a todos: "¿Y qué te puedo decir? Capaz tiene razón, si te ponés a analizarlo". Lejos de hacer una férrea defensa de su hija, reconoció que tal vez coincidía con las palaras de Sandra.

Nora Colosimo se hartó de que hablaran todo el tiempo de su hija | Captura América

"Wanda no es culpable. Ella misma lo dice y yo lo digo por el tema de en qué se basan, por qué una canción del 2023", agregó. Pero enseguida hizo un pedido generalizado vinculado a su hija que también sorprendió: "Chicos, estamos hablando otra vez de Wanda. Basta de Wanda. Lo dice la mamá. Basta. Ya cansan todos hablando de Wanda".