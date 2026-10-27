Preocupación por la salud de Elle, la hija de Daniela Christiansson y Maxi López: qué le pasó

Daniela Christiansson y Maxi López revelaron el problema de salud que atraviesa Elle, la hija que tienen en común, y dieron todos los detalles.

En principio, la sueca contó que su perra Kika ya se encuentra mejor después de algún problema que habría tenido y aprovechó el momento para explicar que ahora la que se encontraba mal era la pequeña.

¿Qué le pasó a Elle, la hija de Maxi López?

"Gracias a todos los que me preguntaron por Kika. Está súper bien, no se preocupen. Esa noche tenía mucha sed y quería salir, así que hizo un poquito de capricho, pero está perfecta", escribió en sus historias de Instagram.

Daniela Christiansson contó el problema de salud de su hija Elle. (Captura: Instagram)

Luego, explicó el malestar de su hija: “Hoy la que está malita es Elle. Parece que tiene gastroenteritis porque estuvo vomitando y tiene fiebre. Ahora justo estoy haciendo dormir a Lando para su siestita, así que hoy toca día de mimos y cuidados en casa".

Maxi López sobre la salud de su hija Elle. (Captura: Instagram)

Por su parte, Maxi López compartió una imagen con su pequeña hija en brazos mientras la cuidaba y expresó: "Bebé de papá, ponete bien rápido".