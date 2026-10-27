miércoles 28 de octubre del 2026
Nada grave Ayer 14:00

Preocupación por la salud de Elle, la hija de Daniela Christiansson y Maxi López: qué le pasó

La modelo sueca y el exfutbolista revelaron cómo se encuentra su hija tras un problema de salud.

Daniela Christiansson, Maxi López y sus hijos Lando y Elle
Daniela Christiansson, Maxi López y sus hijos Lando y Elle | Captura Instagram: @danielachristiansson

Daniela Christiansson y Maxi López revelaron el problema de salud que atraviesa Elle, la hija que tienen en común, y dieron todos los detalles.

En principio, la sueca contó que su perra Kika ya se encuentra mejor después de algún problema que habría tenido y aprovechó el momento para explicar que ahora la que se encontraba mal era la pequeña.

¿Qué le pasó a Elle, la hija de Maxi López?

"Gracias a todos los que me preguntaron por Kika. Está súper bien, no se preocupen. Esa noche tenía mucha sed y quería salir, así que hizo un poquito de capricho, pero está perfecta", escribió en sus historias de Instagram.

Daniela Christiansson contó el problema de salud de su hija Elle
Daniela Christiansson contó el problema de salud de su hija Elle. (Captura: Instagram)

Luego, explicó el malestar de su hija: “Hoy la que está malita es Elle. Parece que tiene gastroenteritis porque estuvo vomitando y tiene fiebre. Ahora justo estoy haciendo dormir a Lando para su siestita, así que hoy toca día de mimos y cuidados en casa".

Maxi López sobre la salud de su hija Elle
Maxi López sobre la salud de su hija Elle. (Captura: Instagram)

Por su parte, Maxi López compartió una imagen con su pequeña hija en brazos mientras la cuidaba y expresó: "Bebé de papá, ponete bien rápido".

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