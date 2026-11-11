Florencia de la V rompió el silencio tras ser criticada duramente, al igual que otros famosos, por tener acceso a sectores privilegiados durante la misa del Papa León XIV en Palermo.

El descargo fue compartido en sus redes sociales después de que hiciera una nota para Página12, donde relató la secuencia: "El lunes pasado presencié la misa que dio el Papa en Palermo, un acontecimiento que generó debate y conversación pública, no solo por las palabras de León XIV, sino también por la organización y los invitados".

"La semana pasada recibí un mensaje del Gobierno de la Ciudad para preguntarme si deseaba asistir a la misa del Monumento a los Españoles. Como persona de fe, no lo dudé ni por un segundo. Lo único que consulté fue si podía ir con mi familia. Se trataba de un acontecimiento histórico y me sentí profundamente honrada de que me hubieran tenido en cuenta", contó sobre el mensaje que recibió.

Florencia de la V con su familia en la misa del Papa León XIV

Si bien admitió haber estado en un espacio con beneficios, negó: "No tuvimos acceso a ninguna carpa VIP, ni compartimos el sector donde se encontraban los dirigentes políticos". Incluso, contextualizó: "Una calle y otro vallado separaba aquel espacio del resto de los sectores. Mirando hacia el altar, a la derecha estaba la carpa del coro y la carpa destinada a lxs periodistas. Frente a ellos, a la izquierda, es donde nos ubicaron a nosotrxs".

"Soy consciente de que ser una figura pública otorga privilegios. Pero reducir lo que vivimos a una simple invitación sería desconocer el verdadero significado de nuestra familia ahí", admitió.

Y, procedió a justificar: "Que una familia diversa como la nuestra tenga un lugar en una celebración de la Iglesia católica en nuestro país no es un detalle menor. Es un gesto de enorme valor simbólico y político. Y también representa una conquista en una historia que, para las personas LGBT+ estuvo marcada durante demasiado tiempo por la exclusión, la condena y el rechazo".

"Recién por la noche me enteré de que aquella enorme estructura blanca era una carpa VIP, con servicio de catering, baños forrados en símil mármol y aire acondicionado, según las versiones que comenzaron a circular. ¿Es obsceno? Sí. ¿Innecesario? También. Y, sobre todo, profundamente desconectado de todo. Quienes organizaron ese espacio tendrán que dar las explicaciones correspondientes", criticó el espacio armado por Jorge Macri.

¿Qué dijo Jorge Macri sobre la carpa VIP en la misa del Papa León XIV?

En diálogo con el periodista Paulo Vilouta para su programa en Radio La Red, Jorge Macri habló de la polémica que generó la instalación de una carpa VIP en el Monumento a los Españoles en el marco de la visita del Papa León XIV y sostuvo: "Las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera".

El jefe de Gobierno porteño se refirió a las imágenes que circularon en las redes sociales en las que se veía a empresarios, dirigentes políticos, celebridades y figuras del espectáculo en carpas en las que había mesas, sillas, atención de mozos y variadas opciones de comida, lo cual configuraba un sector especial para disfrutar de la llegada del Sumo Pontífice.

Sobre el catering del sector preferencial/VIP reconoció excesos: “Las medialunas y los budines estuvieron de más, yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera”. Insistió en que “tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea” y que bastaba con un espacio de espera con agua y eventualmente café.

“Revisando todo lo que se hizo, en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”, justificó Jorge Macri y argumentó que había "varias carpas" que tenían como objetivo albergar a miembros de la Iglesia, autoridades y personal dedicado al operativo que estuvo varias horas en el lugar a raíz de los cortes y restricciones de acceso, e insistió con que el propósito era brindar un espacio a las personas que llevaron a cabo tareas específicas para la organización del evento.