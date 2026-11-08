Jorge Macri le entregó las llaves de la Ciudad al Papa León XIV, acompañado por María Belén Ludueña y su hijo Vito, en un acto muy emotivo.

El jefe de Gobierno porteño encabezó una ceremonia especial este domingo durante la primera jornada del Pontífice en el país.

Jorge Macri recibió al Papa León XIV en la Casa Rosada y le otorgó la distinción institucional.

El líder de la Iglesia católica saludó a Macri, así como también a María Belén Ludueña y su hijo Vito, y se posicionó para recibir las llaves de la Ciudad.

Tras las palabras del jefe de Gobierno, el Papa León XIV tomó la caja que contenía la llave y la levantó.

Luego de este breve acto, se subió nuevamente al auto que lo trasladó hasta el Palacio Libertad para su encuentro con el presidente Javier Milei.

Previo a este gran encuentro, María Belén Ludueña compartió su emoción en las redes sociales. "Hoy no es un domingo más. Hoy voy a conocer al Papa León XIV junto a mi familia, a Jorge y a Vito", expresó.

"Vito estuvo siempre en mis oraciones y hoy tengo el regalo más lindo de toda mi vida. También le llevo un regalo de las mamás de Alumbrando Futuro, esas mamás que esperan que sus bebitos se recuperen en neo. Rezo para que la visita del Papa nos encuentre con mucha unidad", añadió.

¿Cómo fue la llegada del Papa León XIV a la Argentina?

El Papa León XIV arribó el domingo a Argentina para iniciar la primera visita de un pontífice en 39 años a este país, luego de su paso por Uruguay y previo a su viaje a Perú, último punto de su gira sudamericana.

El presidente Javier Milei, vestido de negro, recibió al papa al pie de la escalerilla del avión.

León XIV aterrizó a las 16H35 (19H35 GMT) en el aeropuerto de Buenos Aires. Permanecerá hasta el miércoles en Argentina, donde oficiará tres misas multitudinarias, y visitará un hogar para personas con discapacidad, una cárcel y el santuario de Luján, principal destino de peregrinación católica del país.

Se espera que el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo se pronuncie en defensa de los más vulnerables, en medio de tensiones debido al alto costo social de la "motosierra" de Milei, los recortes en servicios públicos esenciales.

Apenas el avión que traslada al Sumo Pontífice desembarcó en el país, las campanas comenzaron a sonar en las iglesias.

Apenas tres semanas después de someterse a una operación por un cáncer de pulmón, el pontífice realiza una ambiciosa gira de 12 días por el continente donde fue misionero durante casi dos décadas.

Tras tres días en Uruguay, el país más laico de la región, donde condenó la violencia del narcotráfico y pidió poner fin a la pobreza infantil, León XIV desembarcó en Argentina en la primera visita de un papa al país en 39 años.

León XIV busca reavivar la fe en la tierra natal de su predecesor, Francisco, donde muchos fieles esperaron en vano durante sus doce años de pontificado que el primer papa argentino volviera a casa.

Su primera parada en Buenos Aires fue en la plaza San Martín, donde visitó el monumento al prócer de la independencia argentina. De allí se dirigirá a la Casa Rosada, sede de la presidencia. Tras la ceremonia de bienvenida, pronunciará un discurso ante Milei, autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Los actos de este domingo están cerrados al público y la prensa tiene acceso limitado. Las vallas mantienen a la multitud a un centenar de metros o más de los lugares donde estará el pontífice.

A dos cuadras de la plaza San Martín, cientos de personas aguardaban bajo el sol sin saber si el papa pasaría por allí. Algunas abrían paraguas para darse sombra. Otras se cubrían con banderas del Vaticano que llevaban la inscripción "Bienvenido León XIV".

Más temprano este domingo, el papa dio una una misa al aire libre en Florida, a 100 km al norte de Montevideo, donde pidió a los hombres que traten "con respeto" a sus esposas en una región donde 11 mujeres son asesinadas en promedio cada día por violencia de género.