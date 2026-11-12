El anuncio de Cinthia Fernández que sorprendió a todos: "Se agranda la familia"

Cinthia Fernández dio a conocer una tierna noticia a través de sus redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores al mostrar un video de una ecografía.

Todo comenzó cuando compartió un video en su cuenta de Instagram con una frase que llamó la atención, diciendo "Se agranda la familia". Inmediatamente, todos empezaron a especular sobre un posible embarazo a dos años de haber anunciado su compromiso con Roberto Castillo.

Sin embargo, la ecografía no se trataba de ella, sino de Neni, una de sus mascotas que está esperando crías.

Emocionada por la noticia, la mediática grabó el momento para dejarlo guardado entre sus mejores recuerdos y expresó: "¿Me están cargando?". Sin poder creer lo que estaba viendo en la ecografía mientras escuchaba los latidos del corazón de los cachorros, agregó: "No te puedo creer. Mirá".

“Ay, Neni. Mirá cómo se mueve. Mirá, mirá cómo se mueve. Me vuelvo loca. Compórtate, que estamos viendo a tus bebés”, dijo la mediática mientras le hablaba a su perra.

Sobre el final del video, comenzaron a escucharse ladridos que venían de otros animales que también se encontraban a la espera de ser atendidos por los médicos, y Fernández remarcó: “Estate tranquila. Papá, todo nervioso. Tranquilo, mamá, tranquilo”.

Finalmente, Cinthia Fernández aseguró que "su mascota está recibiendo los cuidados necesarios durante esta etapa" para generar tranquilidad a sus seguidores.