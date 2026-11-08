Así fue el allanamiento a la casa de los sueños de Mauro Icardi tras la denuncia penal

Tras la denuncia que recibió por presunta lesiones leves a su hija mayor, este domingo 8 de noviembre, Mauro Icardi recibió a cerca de veinte efectivos policiales en "La Casa de los Sueños" en Nordelta y su hogar fue allanado.

¿Cómo fue el allanamiento en la casa de Mauro Icardi?

“Allanaron la casa de Mauro Icardi e incautaron el celular, la computadora y la mochila de su hija de 11 años”, confirmó Mauro Szeta en sus cuenta de X, y sumó: “Un experto en minoridad escuchará a la otra hija de 10 años en una entrevista en su casa”.

Pero eso no fue todo, ya que tanto las cuentas de LAM y Sálvese quien Pueda compartieron distintos videos del procedimiento en sus redes. Por último, revelaron que Mauro Icardi no se resistió al allanamiento.

¿Cómo es la cautelar que tiene Mauro Icardi tras la denuncia?

El Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre dispuso una medida cautelar que prohíbe al futbolista Mauro Icardi acercarse o mantener contacto con su hija Francesca durante un plazo de 45 días, en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia por presuntas lesiones leves presentada por Wanda Nara.

La resolución establece que el futbolista no podrá aproximarse a menos de 100 metros de la menor ni a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar donde se encuentre. Asimismo, le prohíbe comunicarse con ella de manera personal, telefónica, mediante redes sociales, servicios de mensajería o a través de terceros.

Además, el magistrado ordenó la intervención del área de violencia por razones de género de la Municipalidad de Tigre para brindar asistencia a la menor y dio participación a la Asesoría de Menores. Paralelamente, dispuso el sorteo de un Juzgado de Familia que deberá abordar cuestiones vinculadas con la guarda, custodia, alimentos y régimen de comunicación, según consignó la agencia NA.

La resolución judicial fue dictada luego de un episodio ocurrido en el barrio La Isla, en Nordelta, donde efectivos policiales acudieron tras una denuncia relacionada con una presunta situación de violencia infantil.