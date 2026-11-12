Preocupación por la salud de Jorge Bocacci tras su internación, el histórico presentador de "Titanes en el Ring"

Jorge Bocacci, el histórico presentador de “Titanes en el Ring”, generó preocupación por su internación en los últimos días y se dio a conocer el delicado cuadro de salud que atraviesa.

La primera información fue confirmada por el periodista Pablo Montagna, quien contó que el locutor había sido internado en el Hospital de Mar de Ajó el domingo 8 de noviembre.

Jorge Bocacci fue internado. (Captura: X)

Horas más tarde, Graciela Di Biase, su expareja y madre de su hijo, reveló que fue diagnosticado con un tumor cerebral en el lóbulo frontal izquierdo.

“Tratamos de priorizar fundamentalmente la salud de él, la tranquilidad”, explicó Graciela en diálogo con Teleshow.

Además, contó que Bocacci recibe tratamiento con corticoides para desinflamar el cerebro y analgésicos: “Lo único que podemos hacer es paliarle los síntomas, darle medicación como para que él no la pase mal”.

Jorge Bocacci junto a Graciela Di Biase, expareja y madre de su hijo, en Santa Teresita. (Captura: Redes)

De esta manera, la familia decidió que "el periodista no se someta a una operación debido a que los médicos advirtieron que, por el estado general de Jorge, no podían garantizar una recuperación posterior tras una intervención quirúrgica". También se descartó el éxito de un tratamiento de quimioterapia.

El delicado estado de salud de Jorge Bocacci. (Captura: X)

Por otro lado, Pablo Montagna reveló en su cuenta de X que "Jorge Bocacci fue dado de alta este miércoles 11 de noviembre", pero con una triste noticia. "Lamentablemente, no hay mucho más por hacer: fue trasladado al mismo geriátrico en el que estaba antes de la internación, debido a su diagnóstico", relató el periodista.

¿Quién es Jorge Bocacci?

Jorge Bocacci nació el 2 de julio de 1945 en Lomas de Zamora. Actualmente tiene 81 años y alcanzó el mundo de la fama tras su participación en "Titanes en el Ring" como presentador y locutor, el programa de catch creado por Martín Karadagián.

Su función era presentar a los luchadores antes de cada combate, una tarea que desempeñó entre 1978 y 1991. Luego, volvió a integrar el ciclo en 1997 y 2000.

Antes de conseguir su lugar en la televisión, Bocacci se graduó como licenciado en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata. Su recorrido profesional comenzó en la agencia de noticias Saporiti, donde trabajó en la redacción de cables y realizó coberturas vinculadas con la actualidad política y deportiva.

Jorge Bocacci y el lìder de Titanes en el ring, Martín Karadajián.

También se formó como locutor y desarrolló una larga trayectoria en la radio. Durante más de cincuenta años, condujo un programa radial que primero se llamó "Silbando tangos" desde 1972 en Radio Mitre, y luego llamado "Bocacci a tango limpio" que pasó por emisoras como Radio del Plata, Radio 10, Radio Mitre y Radio Cooperativa. Además, tuvo el lujo de entrevistar a grandes celebridades como Sandro.

Debido a su gran labor, Jorge Bocacci recibió el Premio Cuna de la Bandera 2016 en la Ciudad de Rosario y ganó cinco Premios Martín Fierro por su ciclo "Bocacci a tango limpio", emitido desde el 2004.