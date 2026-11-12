Tras su eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe), Julieta Nair Calvo prendió el ventilador y apuntó contra el jurado del reality al que acusó de imparcialidad y de tener participantes favoritos.

¿Qué dijo Julieta Nair Calvo del jurado de MasterChef Celebrity tras su eliminación?

La actriz habló sin filtro con Yanina Latorre en el streaming "En boca de todos" y sorprendió a todos al expresar su disconformidad con algunas actitudes del jurado.

La pregunta surgió durante la conversación con la conductora, quien quiso saber si Calvo había notado un trato desigual entre los famosos que siguen en competencia. La respuesta fue afirmativa.

Cuando Yanina quiso profundizar y le preguntó a quiénes veía favorecidos por esas intervenciones, la actriz no tuvo ningún problema en mencionar a Grego Rossello y a Marta Fort.

"Siento que ayudan a los que menos saben y también a los que ellos consideran que rinden para el show", expresó, en una declaración que puso bajo la lupa el desempeño del jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

Pero ese no fue el único momento llamativo de la entrevista. Latorre también aprovechó para contarle a la actriz qué apodo, supuestamente, le habían puesto algunos de sus compañeros dentro del certamen.

Julieta Nair Calvo fue eliminada de MasterChef Celebrity y arremetió contra el jurado

"¿Sabés cómo te dicen a vos tus compañeros?", le preguntó Yanina. Sorprendida, la actriz quiso conocer la respuesta. La conductora no dio demasiadas vueltas y le reveló que le dicen "mosquita muerta".

Según le explicó, el sobrenombre tendría que ver con una actitud que Calvo supuestamente repetía antes de comenzar los desafíos: llegaba diciendo que no había estudiado o que no sabía cocinar y después terminaba presentando platos destacados.

"Dicen que llegabas todos los días diciendo: 'No estudié, no sé nada, no sé qué' y al final... platazos", dijo Latorre. La actriz no estuvo de acuerdo con esa descripción y respondió: "Yo no soy esa". Incluso, reveló que hay otra participante con esa actitud.

La actriz acusó a los chefs de tener participantes preferidos

Durante la charla también aparecieron versiones sobre supuestos acercamientos entre dos participantes. Calvo reconoció que había escuchado comentarios sobre posibles besos entre dos hombres, aunque aclaró que no había presenciado ninguna situación, pero que la fuente era confiable.

"A mí me dijeron que eran dos hombres", contó. Y, cuando Yanina quiso saber si había visto algo, fue precisa: "No, yo no los vi, pero me lo dijo alguien en quien yo confío".

Por otra parte, la exconcursante se animó a anticipar quién podría ganar la competencia: "Para mí, Mala Fama va a ganar", pronosticó muy segura.

Finalmente, Julieta Nair Calvo se refirió a quién podría convertirse, según su parecer, en el próximo eliminado de MasterChef Celebrity mencionando a Grego Rosello, algo que se pareció más a una expresión de deseo que a una posibilidad concreta.