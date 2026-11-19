Rodrigo de la Serna sorprendió al revelar que atravesó un año muy difícil cuando visitó Otro día perdido (El Trece), el programa de Mario Pergolini, aunque decidió no ahondar en el tema.

Por esta razón, Pepe Ochoa salió a investigar y descubrió que la polémica nace de su separación con Ludmila Romero, con quien estuvo en pareja entre 2015 y 2021. Fruto de su relación tuvieron a sus dos hijos. Actualmente, ella vive en Rosario y él en Buenos Aires.

Según contó el periodista "desde 2021, están en guerra total. Ellos dos no se hablan” y "al principio, hubo problemas con la cuota alimentaria por cuánta plata pasaba”. Así fue que "del 2021 al 2023 tuvieron 15 acuerdos judiciales y me dicen que Rodrigo incumplía todos porque él viajaba, laburaba".

Debido a que Ludmila aseguraba que no le alcanzaba este dinero, quiso llegar a un acuerdo por el departamento en el que vivía en Rosario, para que además pudiesen estar más cómodos: “Dividen el departamento. Ella compra un terreno, edifica su casa y al día de hoy, Rodrigo no le dio un peso”.

En el último año, empeoró porque Rodrigo empezó a incumplir el último acuerdo. Él no cede y, según el lado de la madre, quiere desescolarizar a los hijos. “Él la llevó a un juicio, donde exigía que sus hijos estén 10 días en Buenos Aires y 20, en Rosario. Ella no tiene plata para pagar abogados ”, aseguró.

De acuerdo a lo que reveló Pepe, la cifra que pasaría el actor es de dos millones en total. El problema pasa por el dinero y no por cuánto tiempo los ve ya que él va una semana al mes a Rosario.

¿Qué dijo Rodrigo de la Serna sobre la polémica con su expareja?

Acorde a como se ha manejado durante toda su carrera, no quiso hablar de su vida privada y así se lo hizo saber a la notera de LAM (América TV): "Si es algo personal, no lo voy a ventilar".

En cuanto a lo profesional, habló del estreno de la serie de Netflix, "Gordon", y elogió: "Está a la altura de las mejores producciones del mundo".