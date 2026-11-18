Netflix presentó este martes Gordon en una premiere que se llevó a cabo en el Centro Cultural 25 de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el evento, el elenco, los directores e invitados especiales asistieron a una proyección anticipada del primer episodio de la serie, previo a su estreno global el 18 de noviembre.

Rodrigo de la Serna, quien interpreta a Aníbal Gordon en la serie Gordon de Netflix. Créditos: Santiago Albanell/ Netflix

El evento contó con la presencia del elenco principal de la serie Rodrigo de la Serna, Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Matías Mayer, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz, Simón Hempe y Toto Rovito junto a los directores Pablo Trapero y Pablo Fendrik y los productores ejecutivos Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece.

Elenco de Gordon: Matías Mayer, Matías Recalt, Rodrigo de la Serna y Agustín Pardella. Créditos: Santiago Albanell/ Netflix

Además, estuvieron presentes Marcelo Larraquy, autor de las novelas originales y colaborador autoral de la serie y Marcos Osorio, co-guionista de esta historia.

En palabras de Rodrigo de la Serna, “Gordon es una historia muy atrapante y una producción argentina de muchísima calidad. El Aníbal que compusimos entre los directores, los guionistas y yo, es el personaje más oscuro que me tocó interpretar en mi carrera. Fue un desafío enorme aproximarme a su psicología y al horror que encarna”.

Por su parte, Pablo Trapero afirmó que “la serie representa un momento de la historia al que no queremos volver nunca más. La ficción nos permite revisar nuestro pasado y conocer a Aníbal Gordon a través del trabajo extraordinario de Rodrigo”.

“Quiero agradecer a este equipo extraordinario. Fue conmovedor ir a grabar todos los días con personas que tienen pasión y ganas de hacer las cosas bien. Quiero reconocerles ese trabajo enorme y decirles que van a estar en mi corazón para siempre”, expresó Pablo Fendrik.

Fiorella Bottaioli, Rodrigo de la Serna y Camila Peralta. Créditos: Santiago Albanell/ Netflix

Basada en las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, de Marcelo Larraquy, la serie de siete episodios narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que comenzó con robos y delitos comunes y que, sin dejar de delinquir, se involucró en la violencia paraestatal de la Argentina de los años 70, en el contexto de los enfrentamientos entre sectores sindicales y partidarios.

Gordon se estrena a nivel mundial el 18 de noviembre, solo en Netflix.

Sinopsis:

Inspirado en hechos reales, este thriller sigue la transformación de Aníbal Gordon, un delincuente común que, sin dejar de delinquir, se convirtió en un implacable agente paraestatal en el marco de la violencia política de la década del 70 en Argentina. Basado en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy.

etflix presentó el detrás de cámaras de Gordon, la nueva serie hecha en Argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna que ya está disponible en el servicio. A través de testimonios del elenco y el equipo creativo, el video ofrece una mirada exclusiva al proceso creativo de la producción, revelando experiencias del rodaje y detalles sobre la construcción de este thriller inspirado en hechos reales que narra la historia de Aníbal Gordon.