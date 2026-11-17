Nico Occhiato visitó el programa de Mario Pergolini Otro día perdido (El Trece) y dejó varias perlitas. Durante la entrevista, el conductor no tuvo inconveniente en reconocer cuál fue la mayor frustración de su vida.

¿Qué quiso ser Nico Occhiato antes de se conductor?

El sueño frustrado del dueño de Luzu TV no fue otro que el que tienen muchísimos jóvenes: el de ganarse la vida siendo futbolista. En una amena charla con Mario Pergolini, Nico reveló que en un momento de su vida se planteó seriamente la práctica deportiva profesional.

Sin embargo, el destino le tenía reservado un destacado lugar en otro ámbito, el de los medios. El tema surgió a raíz del partido entre Luzu TV y 412 que se jugó el domingo 15 de noviembre de 2026 en el predio de Deportivo Riestra, que terminó ganando el equipo de Occhiato por 7 a 6.

En ese contexto, el entrevistado contó su acercamiento al fútbol. "No llegué porque no me dio. En un momento empecé a jugar en cancha de 11, llegué a jugar un tiempo en Almirante Brown, que era ahí en Casanova, y ahí no me dio", reconoció de entrada Nico. Y agregó: "Quedé, empecé a ir a entrenar, pero volvía cagado a palos".

Nico Occhiato visitó el programa de Mario Pergolini

También señaló que su familia no lo apoyaba en su idea de vivir del fútbol, sobre todo porque en el colegio le iba mal. "Mi viejo nunca bancó el tema del fútbol, mi viejo decía hace otra cosa, no le divertía, entonces por momentos yo iba al colegio, salía arriba del colectivo, me iba comiendo un sándwich, llegaba a entrenar, volvía mi casa a las 7-8 de la noche, tenía que estudiar al otro día, no estudiaba, me iba mal en el colegio", recordó.

Nico Occhiato quiso ser futbolista profesional

Tras reconocer que el hecho de no ser jugador de fútbol lo vivió como un verdadero fracaso, Occhiato contó que en un momento no le quedó otra opción que resignar su sueño y volvió a destacar el rol de sus padres en todo esto, pero sin ánimo de reproche: "Yo crecí con mis viejos diciéndome que era un irresponsable y un vago, y sí, era verdad, porque tenía que hacer la tarea y no la hacía, y me iba muy mal".

¿Cómo fue "El Gran Partido del Streaming" entre 412 y Luzu TV?

Este domingo 15 de noviembre, se llevó a cabo "El Gran Partido del Streaming", en donde los equipos de 412 y Luzu TV jugaron la esperada revancha. Tras un encuentro peleado, el conjunto de Nicolás Occhiato se llevó la victoria y el marcador quedó en 7-6. El encuentro fue transmitido en simultáneo en YouTube y Kick en los canales de ambos equipos. El mismo fue relatado por el Pollo Vignolo y en los bancos estaba Titi Fernández.

El primer tiempo terminó con la victoria parcial de 412, sin embargo, en los últimos minutos de la segunda parte Luzu TV logró remontar el partido y finalmente pudo festejar una nueva victoria ante el equipo de Davoo Xeneize.

Gracias a la transmisión del partido entre ambos equipos de streamers, Luzu TV oficialmente tiene la primera transmisión en vivo en la historia de YouTube Argentina en superar 1 millón de dispositivos conectados simultáneamente.

Combinado con el canal de Kick de La Cobra en total "El Gran Partido del Streaming" logró 1,5 millones de espectadores durante las más de dos horas de vivo.