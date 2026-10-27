Netflix presenta el tráiler de "Gordon", la nueva serie de Pablo Trapero con Rodrigo de la Serna

Netflix revela el tráiler oficial y arte principal de Gordon, la nueva serie hecha en Argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna que se estrenará a nivel mundial el 18 de noviembre.

Rodrigo de la Serna como Aníbal Gordon en la serie Gordon de Netflix. Crédito: Netflix

El thriller inspirado en hechos reales narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que comenzó con robos y delitos comunes y que, sin dejar de delinquir, se involucró en la violencia paraestatal de la Argentina de los años 70, en el contexto de los enfrentamientos entre sectores sindicales y partidarios.

Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik y basada en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy, la serie de siete capítulos está encabezada por de la Serna, (como Aníbal Gordon), y completan el elenco: Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y la participación especial de Matías Mayer.

Serie Gordon de Netflix

En palabras de Trapero: “La ficción es siempre un punto de partida: una forma de compartir una historia, pero también de dejar preguntas cuando termina. Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo”.

Arte principal de Gordon

Gordon está producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio Producciones), y fue filmada en diferentes localidades de Buenos Aires y en Bariloche.

Serie Gordon de Netflix

Sinopsis:

Inspirado en hechos reales, este thriller sigue la transformación de Aníbal Gordon, un delincuente común que, sin dejar de delinquir, se convirtió en un implacable agente paraestatal en el marco de la violencia política de la década del 70 en Argentina. Basado en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy.