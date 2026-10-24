Netflix anunció las series y películas que llegan a la plataforma en noviembre: producción argentina y catálogo navideño

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Netflix dio a conocer todos los títulos de series y películas que tendrán lugar en la plataforma a partir de noviembre del 2026, donde la audiencia tendrá una gran variedad para elegir.
Como se está haciendo habitual, este mes la plataforma vuelve a apostar a a una producción argentina con Gordon, el thriller inspirado en hechos reales narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en la década del 70 y sus relaciones con los distintos grupos parapoliciales de esa época.
También, comenzarán a ampliar el catálogo navideño, con grandes clásicos como El Grinch pero también con producciones propias.
Todos los estrenos de Netflix en septiembre 2026
Series
- Bass X Machina (03/11/2026): En un viejo Oeste retrofuturista plagado de forajidos, máquinas y fuerzas sobrenaturales, un padre se convierte en juez, juzgado y verdugo para proteger a su familia.
- Palomas Negras: Temporada 2 (05/11/2026): Mientras Helen se adapta al rol de esposa del primer ministro y Sam recibe un ultimátum, un ataque contra Reed los lleva a buscar respuestas de forma desesperada.
- Palacio (06/11/2026): En 1985, un comando guerrillero del M-19 toma el Palacio de Justicia. Esta serie narra la toma, la retoma militar y la búsqueda de justicia de los familiares de las víctimas.
- Fargo (09/11/2026): Inspirada en la película homónima de los hermanos Coen, esta antología enreda a extravagantes minesotanos en diversos crímenes «reales».
- El cuerpo (11/11/2026): En la noche de Halloween, un equipo de baile femenino cae en la culpa católica, deseos impíos y visiones fantasmales luego de que una iniciación se va al diablo.
- La ley de Alicia (11/11/2026): Cuando la idílica vida de Alicia se derrumba, decide retomar su carrera de abogada y descubre que reconstruirla significa tener que reinventarse como madre, esposa y mujer.
- La emperatriz: Temporada 3 (12/11/2026): Tanto su matrimonio como el imperio enfrentan dificultades. Isabel elige un camino que cambiará su vida ―y el futuro de Europa― para siempre.
- El crimen de Pazos (13/11/2026): En este drama inspirado en hechos reales, una mujer sufre un ataque durante la madrugada, y un tenaz sargento sospecha que su esposo no es tan inocente como parece.
- Gordon (18/11/2026): El thriller inspirado en hechos reales narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en la década del 70 y sus relaciones con los distintos grupos parapoliciales de esa época. Basado en la novela "Gordon”, de Marcelo Larraquy.
- Los altruistas (19/11/2026): Jóvenes, idealistas y súbitamente ricos. Intentaron hacer el bien, pero sacaron lo peor del otro. Una historia de amor tóxica inspirada por un fraude real.
- The Hunting Wives: Temporada 2 (26/11/2026): Al comienzo de la segunda temporada, Sophie y Margo están distanciadas. Pero, muy pronto, viejos secretos y nuevos enemigos las obligan a volver a unirse. Mientras participan en sus peligrosos juegos, surge una pregunta: ¿son ellas las cazadoras o las presas?
Películas
- Un plan perfecto (01/11/2026): Joe Moore, un ladrón experto, es chantajeado por su socio de toda la vida para llevar a cabo su último plan: el golpe a un avión de carga suizo repleto de oro.
- Locos de ira (01/11/2026): Cuando obligan a un tranquilo oficinista a asistir a sesiones de manejo de la ira, su terapeuta se muda con él. Pero resulta que él también tiene problemas con la agresividad…
- Saga Transformers (05/11/2026): Transformers: La venganza de los caídos / Transformers: El lado oscuro de la luna / Transformers: El último caballero / Transformers: La era de la extinción
- Scream 7 (08/11/2026): La vida tranquila de Sidney Prescott da un giro aterrador cuando un asesino enmascarado lanza una serie de ataques macabros y decide ir tras su hija.
- Un buen abogado (09/11/2026): Luego de terminar en rehabilitación por una sobredosis, un abogado tiene una semana para salvar su carrera y prepararse para su propio juicio con la ayuda de una tenaz pasante.
- Lara Croft: Tomb Raider (12/11/2026): La aventurera Lara Croft enfrenta amenazas constantes mientras busca recuperar unos poderosos artefactos antes de que caigan en las manos equivocadas.
- Heartland (13/11/2026): Misty Jones (Jessica Chastain), exsensación del country, regresa a Nashville para descubrir la verdad detrás de la desaparición de su sobrina, una estrella en ascenso.
- Nine: Una vida de pasión (15/11/2026): El director de cine Guido está en plena crisis de la mediana edad: lucha por escribir su película mientras hace malabares con sus romances con muchas mujeres.
- La isla siniestra (19/11/2026): Mientras investiga la desaparición de una reclusa en un hospital psiquiátrico, un alguacil federal termina envuelto en una red de mentiras y comienza a dudar de sí mismo.
- Las disculpas de Vicentina (20/11/2026): Luego de que su hijo estrella un autobús, Vicentina busca a las familias de las víctimas para pedirles perdón, cara a cara, mientras procesa su propia pérdida.
- The Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra (25/11/2026): Tras el ataque a Pearl Harbor, cuatro atletas universitarios se unen a la Marina estadounidense y descubren la fuerza de la hermandad y el costo de la guerra.
- El niño (27/11/2026): En 1980 en el País Vasco, una explosión de gas acaba con la vida del pequeño Nuco. Mientras su madre trata de rehacer su vida, su abuelo se niega a aceptar la tragedia.
- Quasimodo, el alma de París (27/11/2026): París, 1830. Mientras el cólera amenaza con arrasar la ciudad, un jorobado perseguido para experimentos médicos se ve atrapado entre el caos político y un amor imposible.
Contenido coreano
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Un amor posible (06/11/2026): Un hombre desempleado y su esposa conocen a una cineasta documentalista y su pareja, y los cuatro se enfrentan a sus deseos escondidos. De Lee Chang‑dong («Burning»).
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El plan del diablo: Temporada 3 (10/11/2026): Dieciséis astutos jugadores de distintos ámbitos de la vida se entregan al mayor desafío de ingenio por un gran premio en efectivo y una inyección de autoestima. ¿Quién ganará?
Documentales y especiales
- Mike Tyson: Return of the Mike (03/11/2026): El ícono del boxeo Mike Tyson se suelta como nunca antes con historias extravagantes, reflexiones únicas y confesiones sin filtros en este espectáculo que te noqueará de la risa.
- Desaparecida: Natalee Holloway (04/11/2026): En 2005, Natalee Holloway desaparece en Aruba. Esta serie sobre crímenes reales narra la extensa búsqueda que llevó a su madre a confrontar al presunto asesino años después.
- Desprotexida: El crimen de Pazos (06/11/2026): En 2015, unos supuestos ladrones dejaron a Isabel Fuentes al borde de la muerte en su casa. Este documental relata cómo las sospechas recayeron pronto en su círculo de confianza.
- Avedon (11/11/2026): Este documental íntimo explora la vida y la obra del legendario fotógrafo Richard Avedon mediante material de archivo y entrevistas exclusivas.
- Los juicios de Karen Read (23/11/2026): ¿Accidente, pelea fatídica o encubrimiento? Esta serie documental de crímenes reales examina los juicios por asesinato de Karen Read que desataron teorías de conspiración virales.
Eventos en vivo
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WWE Crown Jewel: 2026 (07/11/2026): Las Superestrellas de Raw y SmackDown calientan el cuadrilátero en un evento internacional que incluye Marquee Matches y duelos de campeones.
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NFL en Netflix: Día de partido - Packers vs. Rams (25/11/2026): La temporada festiva arranca con el primer partido de la NFL en la víspera del Día de Acción de Gracias: Packers vs. Rams. En vivo desde Los Ángeles.
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WWE Survivor Series: 2026 (28/11/2026): Las Superestrellas se miden en intensos torneos, en enfrentamientos increíbles y en el icónico WarGames Match en el Fall Classic de la WWE.
Anticipando la Navidad
- Barbie en el Cascanueces (01/11/2026): En una icónica reinterpretación de «El cascanueces», Barbie atraviesa tierras encantadas para rescatar a Ken del malvado Rey Rata y descubrir su propia magia interior.
- La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta (04/11/2026): Cuando una emergencia médica sacude a la familia Goss, su sabio perro Winstead decide hacer todo lo posible para mantener a sus humanos unidos antes de la Nochebuena.
- Navidad para el amor (05/11/2026): En la pastelería de un pequeño pueblo, Ellie conoce a un CEO que planea cambiar el negocio, lo que pronto la lleva a cuestionarse sus sueños… y sus sentimientos.
- Sobreviviendo a la navidad (05/11/2026): Con la profunda esperanza de tener una Navidad idílica, un millonario egocéntrico contrata a las personas que viven en el hogar de su infancia para que finjan ser su familia.
- Navidad real (05/11/2026): Un romance real podría ser el regalo navideño de la patinadora Katie. Pero elegir entre el amor y la carrera de sus sueños no será tarea fácil.
- El Grinch (10/11/2026): El Grinch es un ser malhumorado y quejumbroso que quiere arruinarles la Navidad a sus alegres vecinos de Villa Quién. ¿Podrá la dulzura de una niña cambiar su corazón?
- Góspel de Navidad (11/11/2026): Un pastor en crisis se muda con su familia a un barrio marginal de Nueva York, donde debe rescatar una iglesia abandonada antes de Navidad.
- El intercambio navideño (12/11/2026): Con ganas de un cambio de aire, una joven citadina que trabaja duro y ama divertirse intercambia vidas con su hogareña hermana en Navidad, lo que desata un inesperado caos.
- Deck the Halls (13/11/2026): La navidad de una familia está en problemas cuando su nuevo vecino intenta competir con sus decoraciones navideñas... pero ninguno sabe a quién se están enfrentando.
- El expreso polar (13/11/2026): Un niño sube a un tren mágico que se dirige al Polo Norte en la víspera de Navidad y descubre las maravillas que la amistad y el espíritu de las fiestas traen consigo.
- Cómo proteger a una estrella (18/11/2026): Por trabajo, una guardaespaldas que se toma su rol muy en serio acompaña a un actor famoso a su rancho de Montana. Pero fingir ser pareja en Navidad puede convertirse en algo real.
- Elf: El duende (20/11/2026): El duende Buddy no encaja en el Polo Norte, así que viaja a Nueva York para encontrar a su padre biológico y enseñar el significado de la Navidad.
- Amigos Indiscretos 2 (28/11/2026): En esta secuela, viejas rivalidades y antiguos romances se reavivan cuando un grupo de amigos de la universidad se reúne después de 15 años para pasar Navidad juntos.
Niñez y familia
- La casa de perritos de Doozie (09/11/2026): ¡Los perritos quieren jugar! Doozie usa su creatividad e imaginación para divertirse con sus cachorros en esta mágica serie infantil.
- Cómo entrenar a tu dragón (11/11/2026): Hipo, un tímido adolescente, debe demostrarle a su padre y a todo el pueblo que puede ser un guerrero vikingo..., aunque prefiera ser amigo de los dragones antes que matarlos.
- Cómo entrenar a tu dragón 2 (11/11/2026): Hipo, Chimuelo y un misterioso jinete de dragones unen fuerzas para proteger la isla de Berk de un guerrero hambriento de poder que tiene su propio ejército de dragones.
- Cómo entrenar a tu dragón 3 (11/11/2026): Tras conocer a una criatura encantada, Hipo y Chimuelo se disponen a encontrar un paraíso para dragones legendario antes de que el malvado cazador Grimmel los alcance.
- El Grinch (15/11/2026): Un gruñón malvado planea robarle la Navidad a la alegre ciudad de Villa-Quién. Pero una generosa niña podría hacerlo cambiar de opinión.
- Mi villano favorito 4 (17/11/2026): La llegada de un nuevo bebé alegra la vida de Gru…, hasta que un viejo rival regresa para vengarse y lo obliga a empezar de nuevo con su familia y sus secuaces amarillos.
- Hermanastras (20/11/2026): En esta encantadora y singular comedia de acción, Lilith, la «malvada» hermanastra de Cenicienta, le roba la varita al Hada Madrina y cambia el cuento que conocemos…
- Sesame Street: Plaza Sésamo: Volumen 4 (23/11/2026): Entre noches de juego, despedidas y regalos perdidos, tus amigos de Sesame Street exploran sus sentimientos y resuelven problemas trabajando en equipo y siendo amables.
Animé
- One Piece: Whole Cake Island (15/11/2026): La fama de la tripulación por sus batallas contra Big Mom empieza a extenderse, lo que eleva el perfil de Luffy y la recompensa por su captura. Líderes mundiales se reúnen.
- Fool Night (26/11/2026): En un futuro sin sol, en el que los humanos se convierten en plantas para fabricar oxígeno, un joven desesperado se somete al cambio y termina desenterrando una conspiración.