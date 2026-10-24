Netflix anunció las series y películas que llegan a la plataforma en noviembre: producción argentina y catálogo navideño

Netflix dio a conocer todos los títulos de series y películas que tendrán lugar en la plataforma a partir de noviembre del 2026, donde la audiencia tendrá una gran variedad para elegir.

Como se está haciendo habitual, este mes la plataforma vuelve a apostar a a una producción argentina con Gordon, el thriller inspirado en hechos reales narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en la década del 70 y sus relaciones con los distintos grupos parapoliciales de esa época.

Gordon

También, comenzarán a ampliar el catálogo navideño, con grandes clásicos como El Grinch pero también con producciones propias.

Todos los estrenos de Netflix en septiembre 2026

Series

Bass X Machina (03/11/2026): En un viejo Oeste retrofuturista plagado de forajidos, máquinas y fuerzas sobrenaturales, un padre se convierte en juez, juzgado y verdugo para proteger a su familia.

En un viejo Oeste retrofuturista plagado de forajidos, máquinas y fuerzas sobrenaturales, un padre se convierte en juez, juzgado y verdugo para proteger a su familia. Palomas Negras: Temporada 2 (05/11/2026): Mientras Helen se adapta al rol de esposa del primer ministro y Sam recibe un ultimátum, un ataque contra Reed los lleva a buscar respuestas de forma desesperada.

Palacio (06/11/2026): En 1985, un comando guerrillero del M-19 toma el Palacio de Justicia. Esta serie narra la toma, la retoma militar y la búsqueda de justicia de los familiares de las víctimas.

En 1985, un comando guerrillero del M-19 toma el Palacio de Justicia. Esta serie narra la toma, la retoma militar y la búsqueda de justicia de los familiares de las víctimas. Fargo (09/11/2026): Inspirada en la película homónima de los hermanos Coen, esta antología enreda a extravagantes minesotanos en diversos crímenes «reales».

Fargo

El cuerpo (11/11/2026): En la noche de Halloween, un equipo de baile femenino cae en la culpa católica, deseos impíos y visiones fantasmales luego de que una iniciación se va al diablo.

En la noche de Halloween, un equipo de baile femenino cae en la culpa católica, deseos impíos y visiones fantasmales luego de que una iniciación se va al diablo. La ley de Alicia (11/11/2026): Cuando la idílica vida de Alicia se derrumba, decide retomar su carrera de abogada y descubre que reconstruirla significa tener que reinventarse como madre, esposa y mujer.

Cuando la idílica vida de Alicia se derrumba, decide retomar su carrera de abogada y descubre que reconstruirla significa tener que reinventarse como madre, esposa y mujer. La emperatriz: Temporada 3 (12/11/2026): Tanto su matrimonio como el imperio enfrentan dificultades. Isabel elige un camino que cambiará su vida ―y el futuro de Europa― para siempre.

Tanto su matrimonio como el imperio enfrentan dificultades. Isabel elige un camino que cambiará su vida ―y el futuro de Europa― para siempre. El crimen de Pazos (13/11/2026): En este drama inspirado en hechos reales, una mujer sufre un ataque durante la madrugada, y un tenaz sargento sospecha que su esposo no es tan inocente como parece.

En este drama inspirado en hechos reales, una mujer sufre un ataque durante la madrugada, y un tenaz sargento sospecha que su esposo no es tan inocente como parece. Gordon (18/11/2026): El thriller inspirado en hechos reales narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en la década del 70 y sus relaciones con los distintos grupos parapoliciales de esa época. Basado en la novela "Gordon”, de Marcelo Larraquy.

El thriller inspirado en hechos reales narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en la década del 70 y sus relaciones con los distintos grupos parapoliciales de esa época. Basado en la novela "Gordon”, de Marcelo Larraquy. Los altruistas (19/11/2026): Jóvenes, idealistas y súbitamente ricos. Intentaron hacer el bien, pero sacaron lo peor del otro. Una historia de amor tóxica inspirada por un fraude real.

Los altruistas

The Hunting Wives: Temporada 2 (26/11/2026): Al comienzo de la segunda temporada, Sophie y Margo están distanciadas. Pero, muy pronto, viejos secretos y nuevos enemigos las obligan a volver a unirse. Mientras participan en sus peligrosos juegos, surge una pregunta: ¿son ellas las cazadoras o las presas?

Películas

Un plan perfecto (01/11/2026) : Joe Moore, un ladrón experto, es chantajeado por su socio de toda la vida para llevar a cabo su último plan: el golpe a un avión de carga suizo repleto de oro.

: Joe Moore, un ladrón experto, es chantajeado por su socio de toda la vida para llevar a cabo su último plan: el golpe a un avión de carga suizo repleto de oro. Locos de ira (01/11/2026) : Cuando obligan a un tranquilo oficinista a asistir a sesiones de manejo de la ira, su terapeuta se muda con él. Pero resulta que él también tiene problemas con la agresividad…

: Cuando obligan a un tranquilo oficinista a asistir a sesiones de manejo de la ira, su terapeuta se muda con él. Pero resulta que él también tiene problemas con la agresividad… Saga Transformers (05/11/2026) : Transformers: La venganza de los caídos / Transformers: El lado oscuro de la luna / Transformers: El último caballero / Transformers: La era de la extinción

: Transformers: La venganza de los caídos / Transformers: El lado oscuro de la luna / Transformers: El último caballero / Transformers: La era de la extinción Scream 7 (08/11/2026) : La vida tranquila de Sidney Prescott da un giro aterrador cuando un asesino enmascarado lanza una serie de ataques macabros y decide ir tras su hija.

: La vida tranquila de Sidney Prescott da un giro aterrador cuando un asesino enmascarado lanza una serie de ataques macabros y decide ir tras su hija. Un buen abogado (09/11/2026): Luego de terminar en rehabilitación por una sobredosis, un abogado tiene una semana para salvar su carrera y prepararse para su propio juicio con la ayuda de una tenaz pasante.

Un buen abogado

Lara Croft: Tomb Raider (12/11/2026) : La aventurera Lara Croft enfrenta amenazas constantes mientras busca recuperar unos poderosos artefactos antes de que caigan en las manos equivocadas.

: La aventurera Lara Croft enfrenta amenazas constantes mientras busca recuperar unos poderosos artefactos antes de que caigan en las manos equivocadas. Heartland (13/11/2026): Misty Jones (Jessica Chastain), exsensación del country, regresa a Nashville para descubrir la verdad detrás de la desaparición de su sobrina, una estrella en ascenso.

Heartland

Nine: Una vida de pasión (15/11/2026) : El director de cine Guido está en plena crisis de la mediana edad: lucha por escribir su película mientras hace malabares con sus romances con muchas mujeres.

: El director de cine Guido está en plena crisis de la mediana edad: lucha por escribir su película mientras hace malabares con sus romances con muchas mujeres. La isla siniestra (19/11/2026) : Mientras investiga la desaparición de una reclusa en un hospital psiquiátrico, un alguacil federal termina envuelto en una red de mentiras y comienza a dudar de sí mismo.

: Mientras investiga la desaparición de una reclusa en un hospital psiquiátrico, un alguacil federal termina envuelto en una red de mentiras y comienza a dudar de sí mismo. Las disculpas de Vicentina (20/11/2026): Luego de que su hijo estrella un autobús, Vicentina busca a las familias de las víctimas para pedirles perdón, cara a cara, mientras procesa su propia pérdida.

Las disculpas de Vicentina

The Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra (25/11/2026): Tras el ataque a Pearl Harbor, cuatro atletas universitarios se unen a la Marina estadounidense y descubren la fuerza de la hermandad y el costo de la guerra.

Tras el ataque a Pearl Harbor, cuatro atletas universitarios se unen a la Marina estadounidense y descubren la fuerza de la hermandad y el costo de la guerra. El niño (27/11/2026): En 1980 en el País Vasco, una explosión de gas acaba con la vida del pequeño Nuco. Mientras su madre trata de rehacer su vida, su abuelo se niega a aceptar la tragedia.

En 1980 en el País Vasco, una explosión de gas acaba con la vida del pequeño Nuco. Mientras su madre trata de rehacer su vida, su abuelo se niega a aceptar la tragedia. Quasimodo, el alma de París (27/11/2026): París, 1830. Mientras el cólera amenaza con arrasar la ciudad, un jorobado perseguido para experimentos médicos se ve atrapado entre el caos político y un amor imposible.

Contenido coreano

Un amor posible (06/11/2026): Un hombre desempleado y su esposa conocen a una cineasta documentalista y su pareja, y los cuatro se enfrentan a sus deseos escondidos. De Lee Chang‑dong («Burning»).

El plan del diablo: Temporada 3 (10/11/2026): Dieciséis astutos jugadores de distintos ámbitos de la vida se entregan al mayor desafío de ingenio por un gran premio en efectivo y una inyección de autoestima. ¿Quién ganará?

Documentales y especiales

Mike Tyson: Return of the Mike (03/11/2026): El ícono del boxeo Mike Tyson se suelta como nunca antes con historias extravagantes, reflexiones únicas y confesiones sin filtros en este espectáculo que te noqueará de la risa.

El ícono del boxeo Mike Tyson se suelta como nunca antes con historias extravagantes, reflexiones únicas y confesiones sin filtros en este espectáculo que te noqueará de la risa. Desaparecida: Natalee Holloway (04/11/2026): En 2005, Natalee Holloway desaparece en Aruba. Esta serie sobre crímenes reales narra la extensa búsqueda que llevó a su madre a confrontar al presunto asesino años después.

En 2005, Natalee Holloway desaparece en Aruba. Esta serie sobre crímenes reales narra la extensa búsqueda que llevó a su madre a confrontar al presunto asesino años después. Desprotexida: El crimen de Pazos (06/11/2026): En 2015, unos supuestos ladrones dejaron a Isabel Fuentes al borde de la muerte en su casa. Este documental relata cómo las sospechas recayeron pronto en su círculo de confianza.

Desprotexida

Avedon (11/11/2026): Este documental íntimo explora la vida y la obra del legendario fotógrafo Richard Avedon mediante material de archivo y entrevistas exclusivas.

Este documental íntimo explora la vida y la obra del legendario fotógrafo Richard Avedon mediante material de archivo y entrevistas exclusivas. Los juicios de Karen Read (23/11/2026): ¿Accidente, pelea fatídica o encubrimiento? Esta serie documental de crímenes reales examina los juicios por asesinato de Karen Read que desataron teorías de conspiración virales.

Eventos en vivo

WWE Crown Jewel: 2026 (07/11/2026): Las Superestrellas de Raw y SmackDown calientan el cuadrilátero en un evento internacional que incluye Marquee Matches y duelos de campeones.

NFL en Netflix: Día de partido - Packers vs. Rams (25/11/2026): La temporada festiva arranca con el primer partido de la NFL en la víspera del Día de Acción de Gracias: Packers vs. Rams. En vivo desde Los Ángeles.

WWE Survivor Series: 2026 (28/11/2026): Las Superestrellas se miden en intensos torneos, en enfrentamientos increíbles y en el icónico WarGames Match en el Fall Classic de la WWE.

Anticipando la Navidad

Barbie en el Cascanueces (01/11/2026) : En una icónica reinterpretación de «El cascanueces», Barbie atraviesa tierras encantadas para rescatar a Ken del malvado Rey Rata y descubrir su propia magia interior.

: En una icónica reinterpretación de «El cascanueces», Barbie atraviesa tierras encantadas para rescatar a Ken del malvado Rey Rata y descubrir su propia magia interior. La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta (04/11/2026): Cuando una emergencia médica sacude a la familia Goss, su sabio perro Winstead decide hacer todo lo posible para mantener a sus humanos unidos antes de la Nochebuena.

La razón de estar contigo

Navidad para el amor (05/11/2026): En la pastelería de un pequeño pueblo, Ellie conoce a un CEO que planea cambiar el negocio, lo que pronto la lleva a cuestionarse sus sueños… y sus sentimientos.

En la pastelería de un pequeño pueblo, Ellie conoce a un CEO que planea cambiar el negocio, lo que pronto la lleva a cuestionarse sus sueños… y sus sentimientos. Sobreviviendo a la navidad (05/11/2026): Con la profunda esperanza de tener una Navidad idílica, un millonario egocéntrico contrata a las personas que viven en el hogar de su infancia para que finjan ser su familia.

Con la profunda esperanza de tener una Navidad idílica, un millonario egocéntrico contrata a las personas que viven en el hogar de su infancia para que finjan ser su familia. Navidad real (05/11/2026): Un romance real podría ser el regalo navideño de la patinadora Katie. Pero elegir entre el amor y la carrera de sus sueños no será tarea fácil.

Un romance real podría ser el regalo navideño de la patinadora Katie. Pero elegir entre el amor y la carrera de sus sueños no será tarea fácil. El Grinch (10/11/2026) : El Grinch es un ser malhumorado y quejumbroso que quiere arruinarles la Navidad a sus alegres vecinos de Villa Quién. ¿Podrá la dulzura de una niña cambiar su corazón?

: El Grinch es un ser malhumorado y quejumbroso que quiere arruinarles la Navidad a sus alegres vecinos de Villa Quién. ¿Podrá la dulzura de una niña cambiar su corazón? Góspel de Navidad (11/11/2026): Un pastor en crisis se muda con su familia a un barrio marginal de Nueva York, donde debe rescatar una iglesia abandonada antes de Navidad.

Un pastor en crisis se muda con su familia a un barrio marginal de Nueva York, donde debe rescatar una iglesia abandonada antes de Navidad. El intercambio navideño (12/11/2026): Con ganas de un cambio de aire, una joven citadina que trabaja duro y ama divertirse intercambia vidas con su hogareña hermana en Navidad, lo que desata un inesperado caos.

El intercambio navideño

Deck the Halls (13/11/2026) : La navidad de una familia está en problemas cuando su nuevo vecino intenta competir con sus decoraciones navideñas... pero ninguno sabe a quién se están enfrentando.

: La navidad de una familia está en problemas cuando su nuevo vecino intenta competir con sus decoraciones navideñas... pero ninguno sabe a quién se están enfrentando. El expreso polar (13/11/2026) : Un niño sube a un tren mágico que se dirige al Polo Norte en la víspera de Navidad y descubre las maravillas que la amistad y el espíritu de las fiestas traen consigo.

: Un niño sube a un tren mágico que se dirige al Polo Norte en la víspera de Navidad y descubre las maravillas que la amistad y el espíritu de las fiestas traen consigo. Cómo proteger a una estrella (18/11/2026): Por trabajo, una guardaespaldas que se toma su rol muy en serio acompaña a un actor famoso a su rancho de Montana. Pero fingir ser pareja en Navidad puede convertirse en algo real.

Por trabajo, una guardaespaldas que se toma su rol muy en serio acompaña a un actor famoso a su rancho de Montana. Pero fingir ser pareja en Navidad puede convertirse en algo real. Elf: El duende (20/11/2026) : El duende Buddy no encaja en el Polo Norte, así que viaja a Nueva York para encontrar a su padre biológico y enseñar el significado de la Navidad.

: El duende Buddy no encaja en el Polo Norte, así que viaja a Nueva York para encontrar a su padre biológico y enseñar el significado de la Navidad. Amigos Indiscretos 2 (28/11/2026): En esta secuela, viejas rivalidades y antiguos romances se reavivan cuando un grupo de amigos de la universidad se reúne después de 15 años para pasar Navidad juntos.

Niñez y familia

La casa de perritos de Doozie (09/11/2026): ¡Los perritos quieren jugar! Doozie usa su creatividad e imaginación para divertirse con sus cachorros en esta mágica serie infantil.

La casa de perritos de Doozie

Cómo entrenar a tu dragón (11/11/2026) : Hipo, un tímido adolescente, debe demostrarle a su padre y a todo el pueblo que puede ser un guerrero vikingo..., aunque prefiera ser amigo de los dragones antes que matarlos.

: Hipo, un tímido adolescente, debe demostrarle a su padre y a todo el pueblo que puede ser un guerrero vikingo..., aunque prefiera ser amigo de los dragones antes que matarlos. Cómo entrenar a tu dragón 2 (11/11/2026) : Hipo, Chimuelo y un misterioso jinete de dragones unen fuerzas para proteger la isla de Berk de un guerrero hambriento de poder que tiene su propio ejército de dragones.

: Hipo, Chimuelo y un misterioso jinete de dragones unen fuerzas para proteger la isla de Berk de un guerrero hambriento de poder que tiene su propio ejército de dragones. Cómo entrenar a tu dragón 3 (11/11/2026): Tras conocer a una criatura encantada, Hipo y Chimuelo se disponen a encontrar un paraíso para dragones legendario antes de que el malvado cazador Grimmel los alcance.

Tras conocer a una criatura encantada, Hipo y Chimuelo se disponen a encontrar un paraíso para dragones legendario antes de que el malvado cazador Grimmel los alcance. El Grinch (15/11/2026) : Un gruñón malvado planea robarle la Navidad a la alegre ciudad de Villa-Quién. Pero una generosa niña podría hacerlo cambiar de opinión.

: Un gruñón malvado planea robarle la Navidad a la alegre ciudad de Villa-Quién. Pero una generosa niña podría hacerlo cambiar de opinión. Mi villano favorito 4 (17/11/2026) : La llegada de un nuevo bebé alegra la vida de Gru…, hasta que un viejo rival regresa para vengarse y lo obliga a empezar de nuevo con su familia y sus secuaces amarillos.

: La llegada de un nuevo bebé alegra la vida de Gru…, hasta que un viejo rival regresa para vengarse y lo obliga a empezar de nuevo con su familia y sus secuaces amarillos. Hermanastras (20/11/2026): En esta encantadora y singular comedia de acción, Lilith, la «malvada» hermanastra de Cenicienta, le roba la varita al Hada Madrina y cambia el cuento que conocemos…

Sesame Street: Plaza Sésamo: Volumen 4 (23/11/2026): Entre noches de juego, despedidas y regalos perdidos, tus amigos de Sesame Street exploran sus sentimientos y resuelven problemas trabajando en equipo y siendo amables.

Animé

One Piece: Whole Cake Island (15/11/2026): La fama de la tripulación por sus batallas contra Big Mom empieza a extenderse, lo que eleva el perfil de Luffy y la recompensa por su captura. Líderes mundiales se reúnen.

La fama de la tripulación por sus batallas contra Big Mom empieza a extenderse, lo que eleva el perfil de Luffy y la recompensa por su captura. Líderes mundiales se reúnen. Fool Night (26/11/2026): En un futuro sin sol, en el que los humanos se convierten en plantas para fabricar oxígeno, un joven desesperado se somete al cambio y termina desenterrando una conspiración.