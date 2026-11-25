Tras los múltiples cruces que protagonizó con la conductora y su reciente renuncia a "La Mañana con Moria", este miércoles 25 de noviembre María Fernanda Callejón vivió un tenso momento al aire con Moria Casán.

¿Qué pasó entre María Fernanda Callejón y Moria Casán?

"Los rangos existen y hay que respetarlos. Usaste este programa todo el año para ir contra Ángel de Brito y Yanina Latorre", comenzó la conductora al aire en su ciclo de El Trece, y sumó: "Ahora decís que a él lo querés y a ella le hablaste con una solemnidad que decirte felpudo es poco".

"Fue parte de la terapia de soltar que me recomendás vos. A la gente le gusta... es la misma que me dice que raje de acá porque me maltratás al aire", respondió María Fernanda Callejón, y Moria Casán cerró: "No sé cómo aguantaste tanto si sentís que te maltraté. La paciencia que te tuve mi amor... Una paciencia te hemos tenido que Job, de la Biblia se aburriría. Se te ha respetado como nadie en todo tu conflicto con Diotto. Acá se te ha dado un lugar".

¿Qué dijo María Fernanda Callejón sobre su salida de "La Mañana con Moria"?

"No me gustaría que hubiera confusión, esto ya se venía charlando. Me gustaría preservar por lo cual no llegamos a un acuerdo, pero fui muy feliz y soy muy feliz haciendo Moria", comenzó la panelista en diálogo con Florencia de la V, y sumó: "Hubo un momento en que, obviamente, si la conductora me preguntaba sobre temas personales no me quedaba otra…A veces me afectaba".

"De hecho se vio un quiebre tremendo mío en pantalla donde tuve un ataque de pánico en vivo, pero bueno. Nunca se pudo hablar ni se terminó de aclarar, se tomó a chiste y yo también lo tomé así, porque el humor me ayuda", continuó María Fernanda Callejón y detalló: "Todas las cosas que me dice Moria trato de transformarlas en asuntos televisivos. Eso no tiene nada que ver con que no hayamos llegado a un acuerdo para el año que viene".

"No me gustaría que lo relacionen con mis momentos televisivos con Moria porque es show. Mi vínculo con ella no terminó. Para que sepan, con Moria vamos al corte y estamos como si nada. No tengo nada personal con mis compañeros", aclaró la mediática y cerró sobre Moria Casán: "Tengo un montón de propuestas gracias a que tuve un año maravilloso en lo de Moria. No paro de trabajar y estoy evaluando cosas. Todas las propuestas que tengo salen de La mañana con Moria”.