Tras confirmar su salida del ciclo "La Mañana con Moria" por los cruces que protagonizó con Moria Casán, este martes 24 de noviembre María Fernanda Callejón habló en "Los Profesionales de Siempre" para dar detalles de su decisión.

¿Qué dijo María Fernanda Callejón sobre su salida de "La Mañana con Moria"?

"No me gustaría que hubiera confusión, esto ya se venía charlando. Me gustaría preservar por lo cual no llegamos a un acuerdo, pero fui muy feliz y soy muy feliz haciendo Moria", comenzó la panelista en diálogo con Florencia de la V, y sumó: "Hubo un momento en que, obviamente, si la conductora me preguntaba sobre temas personales no me quedaba otra…A veces me afectaba".

"De hecho se vio un quiebre tremendo mío en pantalla donde tuve un ataque de pánico en vivo, pero bueno. Nunca se pudo hablar ni se terminó de aclarar, se tomó a chiste y yo también lo tomé así, porque el humor me ayuda", continuó María Fernanda Callejón y detalló: "Todas las cosas que me dice Moria trato de transformarlas en asuntos televisivos. Eso no tiene nada que ver con que no hayamos llegado a un acuerdo para el año que viene".

"No me gustaría que lo relacionen con mis momentos televisivos con Moria porque es show. Mi vínculo con ella no terminó. Para que sepan, con Moria vamos al corte y estamos como si nada. No tengo nada personal con mis compañeros", aclaró la mediática y cerró sobre Moria Casán: "Tengo un montón de propuestas gracias a que tuve un año maravilloso en lo de Moria. No paro de trabajar y estoy evaluando cosas. Todas las propuestas que tengo salen de La mañana con Moria”.

¿Qué pasó entre María Fernanda Callejón y Moria Casán?

Moria Casán y María Fernanda Callejón protagonizaron un nuevo cruce en La mañana con Moria (El Trece) que terminó ocasionando un pedido de silencio por parte de una a la otra.

Esto ocurrió en la emisión del 24 de noviembre cuando la actriz contó que había sido buscando por el ciclo de Ángel de Brito: "Ayer, me hicieron una notita de Lam cuando salí de acá". "¿Por qué dijiste una notita tan despectivamente?", reaccionó rápidamente la conductora mostrando su malestar.

Entonces, en tono irónico lanzó: "No, es más, yo les di una notaza. Les dije: 'Por favor, edítame porque el otro va a decir: ay, no, sácamela del aire, no aguanto más'". Por lo que La One, le sugirió: "El día que no pienses tanto en los demás vas a ser mucho más feliz".

"Yo sé lo que van a decir", continuó asegurando, pero le replicó: "Pero estás siempre pensando lo que van a decir los demás. ¿Qué te vas a divertir? Estás siempre pensando en lo malo".

Entonces, la diva le consultó si estaba yendo a terapia, lo que la molestó aún más: "Sí, voy a la psicóloga". "No se nota. Bueno, más sesiones", insistió.

Con tono arrogante, la panelista le preguntó: "¿Cuántas sesiones me recomendás?", a lo que le respondió que nunca había ido a un piscólgo. "Bueno, entonces, shut up", lanzó callándola en su propio programa.

Pero, Moria no le hizo caso: "¿Por qué voy a shut up? Ningún shut up. Esto está para hablar". Y, concluyó muy picante: "No fui nunca a terapia, pero cuando veo a una persona que no le está rindiendo, o cambiá de psicólogo o tené más análisis".

Finalmente, horas más tarde, María Fernanda Callejón confirmó que no continuará en el ciclo porque no acordaron una renovación de contrato.