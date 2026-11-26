La mañana con Moria (El Trece) no para de sumar escándalos y, en esta oportunidad, las protagonistas fueron Amalia Díaz Guiñazú y Nazarena Di Serio, quienes tuvieron un tenso cruce al aire.

En medio de la polémica por el chat paralelo en el que Amalia no es parte, sacaron a relucir una vieja discusión que tuvo con el Dr. Guillermo Capuya donde Nazarena recordó: "Vos dijiste en un móvil de LAM que Capuya era un viejo pascuero".

Sin embargo, negó que fuese un insulto: "No lo dije, lo dijeron ellos. Es el Papá Noel de Navidad de los chilenos". Y, le replicó: "No, vos me dijeron pelotuda, ¿no te parece una falta de respeto?".

Entonces, su colega recordó: "Cuando vos le dijiste viejo choto", pero volvió a negar: "No, también estás equivocada. ¿Vos lo escuchaste?"

Sin embargo, Di Serio siguió insistiendo: "Estábamos acá, lo escuché". "No te preocupes, en algún momento voy a pedir las cámaras y vas a tener que retractarte. No es verdad. Eso es una falta de respeto, levantar una calumnia. Pero si te parece que llamar pelotuda tres veces en el medio del piso, no es una falta de respeto, no entiendo nada", aseguró Guiñazú.

Además, insistió: "Yo tengo otra ética de trabajo. Y no hay nada más vulgar que tapar el bullying echándole la culpa a los demás con las actitudes que no podemos asumir. Jamás en la vida se me hubiese ocurrido armar un chat paralelo".

"Me causa gracia que te cause tanto estupor un grupo y no distintas cuestiones como violencia de género, maltrato... Tu sororidad es selectiva, a Ninci no la bancaste pero a vos...", concluyó haciendo referencia a que nunca ha defendido a sus compañeras de trabajo.

¿Qué pasó con el chat paralelo?

De acuerdo a lo que dieron a conocer, en el grupo formarían parte Gustavo Méndez, Nazarena Di Serio, Guillermo Capuya, Valentina Salezzi y Federico Seeber.

Según los protagonistas, no se trata de un chat donde hablan mal del resto de los participantes que no están, sino que se formó otra “afinidad” y “amistad”, es decir, una "relación extra programa".

Luego, fueron a consultarle a la actriz que quedó afuera y aseguró que estaba al tanto: “Sí claro, yo sé todo”. Claramente, negó formar parte: “Y no, si es paralelo no creo que esté”.

“Yo no soy de aquí ni soy de allá, yo soy fiel a Moria. Laburo con todos, no vengo a hacer amigos aunque de Salezzi soy amiga y con Amalia pegamos mucha onda”, manifestó sobre la importancia que le da al trabajo en La mañana con Moria (El Trece).

Además, quiso quitarle dramatismo a la situación: “No me molesta, estoy reseteadísima contra la huevada porque me parece una huevada tener un chat paralelo”.

“Qué bueno que lo digas vos y no que salga yo a decirlo porque si no dicen ‘se hace la víctima’. Yo no soy víctima de nada y menos en el trabajo, creo que trabajo muy profesionalmente, te puede gustar o no”, concluyó diciéndole a la notera.