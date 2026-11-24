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Moria Casán y María Fernanda Callejón protagonizaron un nuevo cruce en La mañana con Moria (El Trece) que terminó ocasionando un pedido de silencio por parte de una a la otra.
Esto ocurrió en la emisión del 24 de noviembre cuando la actriz contó que había sido buscando por el ciclo de Ángel de Brito: "Ayer, me hicieron una notita de Lam cuando salí de acá". "¿Por qué dijiste una notita tan despectivamente?", reaccionó rápidamente la conductora mostrando su malestar.
Entonces, en tono irónico lanzó: "No, es más, yo les di una notaza. Les dije: 'Por favor, edítame porque el otro va a decir: ay, no, sácamela del aire, no aguanto más'". Por lo que La One, le sugirió: "El día que no pienses tanto en los demás vas a ser mucho más feliz".
"Yo sé lo que van a decir", continuó asegurando, pero le replicó: "Pero estás siempre pensando lo que van a decir los demás. ¿Qué te vas a divertir? Estás siempre pensando en lo malo".
El tenso cruce entre Moria Casán y María Fernanda Callejón
Entonces, la diva le consultó si estaba yendo a terapia, lo que la molestó aún más: "Sí, voy a la psicóloga". "No se nota. Bueno, más sesiones", insistió.
Con tono arrogante, la panelista le preguntó: "¿Cuántas sesiones me recomendás?", a lo que le respondió que nunca había ido a un piscólgo. "Bueno, entonces, shut up", lanzó callándola en su propio programa.
Pero, Moria no le hizo caso: "¿Por qué voy a shut up? Ningún shut up. Esto está para hablar". Y, concluyó muy picante: "No fui nunca a terapia, pero cuando veo a una persona que no le está rindiendo, o cambiá de psicólogo o tené más análisis".
Finalmente, horas más tarde, María Fernanda Callejón confirmó que no continuará en el ciclo porque no acordaron una renovación de contrato.