Moria Casán y María Fernanda Callejón protagonizan uno de los escándalos televisivos más resonantes de los últimos tiempos. Luego de confirmarse que la actriz dejará el programa de la One a fin de año, el nombre de una ex Intrusos comenzó a sonar fuerte como su posible reemplazo.

¿Quién reemplazaría a María Fernanda Callejón en el programa de Moria Casán?

Según reveló Guido Záffora en DDM (América) la elegida para ocupar el lugar que dejará vacante la exvedette a partir del 31 de diciembre es Débora D’Amato.

"Una ex Intrusos de la etapa Jorge Rial, la próxima convocada para el programa de Moria es Débora D’Amato. Amiga de Moria, querida por Moria, sería el reemplazo de María Fernanda Callejón. Y falta una más que están definiéndola en los próximos días", aseguró el panelista ante Ángel de Brito que, por estos días, está reemplazando a Mariana Fabbiani de licencia por la recuperación de su esposo Mariano Chihade.

"Vamos a ver qué dice Monti que la tiene en su panel", lanzó de Brito respecto de la noticia. Vale recordar que D'Amato es panelista de Mediodía Bien Arriba, el programa que conduce Carlos Monti por Canal Siete.

¿Qué dijo Débora D’Amato sobre los rumores de que reemplazaría a María Fernanda Callejón en el programa de Moria Casán?

La protagonista del rumor le envió un mensaje a Pía Shaw que se dio a conocer en el programa Sálvese quien pueda (América). Según la panelista de Yanina Latorre, Débora hasta el momento no recibió ninguna oferta.

"Hablé con Débora D'Amato, la llamé, me dijo que nunca recibió ningún llamado, no tiene un mensaje, no habló con la producción. Ella no está al tanto si la van a convocar porque no recibió ningún llamado al respecto", señaló Shaw.