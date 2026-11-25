El programa de Moria Casán no para con los disgustos y, en esta oportunidad, en LAM (América TV) contaron que hay integrantes que formaron un chat paralelo. Quienes no formarían parte serían María Fernanda Callejón y Amalia Díaz Guiñazú.

De acuerdo a lo que dieron a conocer, en el grupo formarían parte Gustavo Méndez, Nazarena Di Serio, Guillermo Capuya, Valentina Salezzi y Federico Seeber.

Según los protagonistas, no se trata de un chat donde hablan mal del resto de los participantes que no están, sino que se formó otra “afinidad” y “amistad”, es decir, una "relación extra programa".

Luego, fueron a consultarle a la actriz que quedó afuera y aseguró que estaba al tanto: “Sí claro, yo sé todo”. Claramente, negó formar parte: “Y no, si es paralelo no creo que esté”.

“Yo no soy de aquí ni soy de allá, yo soy fiel a Moria. Laburo con todos, no vengo a hacer amigos aunque de Salezzi soy amiga y con Amalia pegamos mucha onda”, manifestó sobre la importancia que le da al trabajo en La mañana con Moria (El Trece).

Además, quiso quitarle dramatismo a la situación: “No me molesta, estoy reseteadísima contra la huevada porque me parece una huevada tener un chat paralelo”.

“Qué bueno que lo digas vos y no que salga yo a decirlo porque si no dicen ‘se hace la víctima’. Yo no soy víctima de nada y menos en el trabajo, creo que trabajo muy profesionalmente, te puede gustar o no”, concluyó diciéndole a la notera.

Moria Casán cruzó a María Fernanda Callejón tras renunciar al ciclo

Tras los múltiples cruces que protagonizó con la conductora y su reciente renuncia a "La Mañana con Moria", este miércoles 25 de noviembre María Fernanda Callejón vivió un tenso momento al aire con Moria Casán.

"Los rangos existen y hay que respetarlos. Usaste este programa todo el año para ir contra Ángel de Brito y Yanina Latorre", comenzó la conductora al aire en su ciclo de El Trece, y sumó: "Ahora decís que a él lo querés y a ella le hablaste con una solemnidad que decirte felpudo es poco".

"Fue parte de la terapia de soltar que me recomendás vos. A la gente le gusta... es la misma que me dice que raje de acá porque me maltratás al aire", respondió María Fernanda Callejón, y Moria Casán cerró: "No sé cómo aguantaste tanto si sentís que te maltraté. La paciencia que te tuve mi amor... Una paciencia te hemos tenido que Job, de la Biblia se aburriría. Se te ha respetado como nadie en todo tu conflicto con Diotto. Acá se te ha dado un lugar".