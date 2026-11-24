Florencia de la V quedó en el centro de polémica no solo por el sorpresivo fin de Los Profesionales de siempre (El Nueve), sino también porque sus panelistas se enteraron al aire mientras ella hacía el anuncio. Ahora, fue Rodrigo Lussich quién se metió de lleno en el escándalo de su colega.

¿Qué dijo Rodrigo Lussich sobre el escándalo de Florencia de la V?

"Cero, me parece que lo podría haber manejado mejor, porque tampoco es que no tiene experiencia, podría haberlo manejado mejor", comenzó el conductor en diálogo con LAM y sumó: "No pasa por creerle o no creerle, yo te digo lo que pasó al aire, lo que se vio fue feo e incómodo y se lo puede hacer mejor sin dar por hecho ciertas situaciones".

"Me parece que vos como responsable del programa tenes que hablar con tu gente, sobre todo con ese tipo de noticias", continuó Rodrigo Lussich y cerró sobre Florencia de la V: "Lo podría haber manejado mejor ella desde su actitud y jerarquía para con sus compañeros. Me parece que no hay un vínculo trabajado y eso fue una decisión de ella".

¿Qué dijo Florencia de la V en Sálvese quien Pueda?

"Flor no nos dio nota, me escribió un mensaje, hablé un ratito con ella", comenzó Yanina Latorre en el ciclo de América TV, y sumó: "Acá la tenemos, me escribió: 'No sé cuantos medios había'. Estaba triste y me habló bien".

"Hola fabulosa, te pidó disculpas por no parar hoy, sé que había muchos colegas esperándome y no quisiera que lo tomen como una falta de respeto", leyó la conductora el mensaje de Flor de la V, y cerró: "Todo lo que tenía que decir ya lo dije en mi problema y sinceramente no tengo nada más para agregar".