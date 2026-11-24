Pepe Ochoa destrozó a Florencia de la V luego de que comunicara al aire que El Nueve decidió terminar con Los Profesionales de Siempre e hizo que sus compañeros se enteraran en ese momento.

Frente a las declaraciones públicas de los panelistas expresando su molestia por lo ocurrido, el conductor de El Ejército de la mañana (Bondi Live) manifestó su desacuerdo: "No se quedó a decir: 'Bueno, perdón chicos, se enteraron en vivo y la verdad que se me pasó'. Flor se levantó, agarró sus cosas y se fue".

Además, aseguró que no tomó contacto con ninguno de sus colegas después de informarles que se quedarían sin trabajo: "No llamó a ningún panelista, ningún gesto humano con nadie".

Pepe Ochoa

"Ayer hablé con Ana Laura Román y estaba muy enojada y decepcionada porque para mí lo que hizo Flor no se hace", aseguró tras tomar contacto con una de las damnificadas.

Finalmente, sacó en cara actitudes pasadas que ha tenido y fue muy picante: "Pero debo decir que esta es la verdadera Flor de la V. A mí no me sorprende porque ella es así".

¿Qué dijo Flor de la V sobre el fin de Los Profesionales?

La conductora dio su versión de los hechos en una cordial charla con Ángel de Brito en LAM (América). "Fue un día difícil el viernes porque la verdad que no me lo esperaba", comenzó diciendo.

Flor habló de su situación en el canal del Grupo Octubre y expresó su insatisfacción por el cambio de horario que, según ella, la perjudicó: "Tengo contrato un año más con El Nueve y la verdad estuve peleando durante todo el año para volver a mi horario que era el de las 13.30 a las 2 de la tarde".

Incluso no descartó recurrir a sus abogados para que se respete lo acordado: "Estuve luchando todo el año yendo a hablar para que me vuelvan a poner en mi horario. Yo tengo mi horario por contrato también, lo tengo puesto en el contrato entonces yo dije 'bueno de última instancia apelaré a los abogados para volver a mi horario'".

"A mí me perjudicó el cambio horario, teníamos un promedio mucho mejor durante todo el año y el cambio de horario me mató y no era algo que yo hubiera querido ni que elegí ni nada", reconoció Florencia.

También se refirió a cómo se enteró del levantamiento de su programa: "Me dicen 'bueno se compró Mandarina y con esta compra tu horario ya está ocupado, así que lamentablemente vamos a terminar con Los Profesionales', así ni más ni menos".

Y sumó en relación con el canal: "La verdad que me dieron la posibilidad de contarlo a mí que es lo único que le tengo que agradecer al canal".

El punto tal vez más polémico fue el hecho de que los panelistas de su programa se enteraron que se quedaban sin trabajo a partir del 31 de enero mientras la conductora lo anunciaba al aire.

"Hubo un total malentendido, cuando yo hablo con mi productora, que ese día para mí también fue un día bastante movilizador porque fue el día de la memoria trans y yo tuve muchas notas previas antes de entrar al canal y la verdad que estaba muy movilizada, entonces cuando se lo comunico a ella, ella me dice 'bueno yo se lo digo al equipo'", comenzó relatando.

Flor de la V también dejó en claro que no tuvo oportunidad de hablarlo antes con su equipo: "Yo subí muy justo para el aire, tuve que retocarme porque estaba bastante afectada y lo dije al final y yo hasta el aire mismo les digo 'yo pensé que se los habían comunicado', pero no fue ninguna mala intención, ni mala leche".

La explicación que da la conductora fue que cuando su productora le dice que va a comunicárselo al equipo, ella interpreta que incluía a los panelistas. Luego se supo que no fue así porque no querían que la información se filtrara a las redes antes del anuncio oficial de Florencia.

"Mi productora también quedó impactada porque nadie esperaba esto, quedó shockeada. Ella me dijo 'yo le cuento el equipo' y yo interpreté que le iba a contar a todos. Y me dijo 'le dije solamente a la producción, al panel no le dije porque tampoco quería que se filtre'", explicó.