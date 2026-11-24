Tras los recientes comentarios de Yanina Latorre sobre ella, Maite Peñoñori decidió dedicarle un extenso video en su cuenta oficial de Instagram en donde aseguró que la conductora tiene un ensañamiento con ella.

¿Qué dijo Maite Peñoñoni sobre Yanina Latorre?

"La verdad que no entendí la mala leche y la saña de ella poniendo 'ese streaming matado'. Hola, es mi canal de YouTube, no jodo a nadie, me va muy bien y estoy muy orgullosa. Es muy profesional como lo hago", comenzó la periodista desde su canal, y sumó: "No me vengas a tratar de resentida justo a mí, que no te jodí, que no contesté. Me llamaron los portales, los canales".

"Ahora, ¿cuál es la raíz de todo esto? Porque muchos no se acordaban, incluso colegas que me dijeron: 'Por fin alguien se le anima'", continuó Maite Peñoñori y reveló: "Yanina es muy volátil, pero empezó porque ella se obsesionó con que yo era kirchnerista. Entonces, en la radio tiraba todo el tiempo: 'Ay, me parece que Maite trabaja con Longobardi, pero es kirchnerista'. Yo decía que no me importaba, pero la gente se ensañaba".

"Un día yo estaba en LAM y me ponen un resumen del día y ponen un tape de Yanina dándome. Cuando volvemos al aire, Ángel me preguntó si le quería decir algo. Entonces, le dije que me parecía de mala compañera", detalló la profesional y cerró sobre Yanina Latorre: "A mí no me interesa hacer política, pero eso no significa que yo sea kirchnerista. Ella se quedó muda, no me dijo nada ese día".

¿Cómo se generó el nuevo enfrentamiento entre Maite Peñoñori y Yanina Latorre?

A pesar de años en guerra constante, este nuevo enfrentamiento comenzó cuándo la periodista lanzó un filoso comentario tras la venta de la productora Mandarina, en donde comparó a su ex compañera con Susana Giménez para chicanearla.

Lejos de esquivar el conflicto, Yanina Latorre no dudó en responderle asegurando que Maite Peñoñori tenía un "streaming matado" y la tildó de "resentida" por los años que compartieron en LAM.