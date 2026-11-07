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Nazarena Di Serio estalló de furia contra Rodrigo Lussich luego de que sacara a la luz una versión sobre un supuesto embarazo interrumpido.
Luego de que comentaran un tenso cruce de la panelista de La mañana con Moria (El Trece) con su compañera María Fernanda Callejón, el conductor de Intrusos (América TV) tiró a la pasada esa información delicada.
La molestia invadió a la periodista, quien armó un posteo en su cuenta de X (ex Twitter): "¿Cómo es eso de que un conductor cuenta al aire que una persona tuvo un embarazo interrumpido sin el consentimiento de la persona? Primero que por suerte no me toco pasar por algo tan doloroso. Segundo si hubiera pasado por qué lo cuenta si yo no lo hice. Tercero jamás se me consultó".
Más tarde, volvió a desmentirlo en su cuenta de TikTok con un extenso descargo: "Me parece que esto pasa tres pueblos. Nadie jamás en la vida me preguntó, estoy re caliente, si era verdad. ¿Por qué si yo decido no contarlo, lo cuenta otra persona sin mi consentimiento? Todavía no queda claro lo delicado de ese tema, lo doloroso que es. Por suerte no me pasó, no viví algo tan doloroso. Se lo doloroso que es porque me tocó vivirlo con mucha gente de alrededor que pasaron esos temas y lo sufrieron".
"Contarlo con tanta liviandad... ¿cómo se puede naturalizar algo así? Mirá si me hubiera pasado, es una situación extremadamente delicada", apuntó nuevamente contra el Socio.
El día que Nazarena Di Serio conoció a Charly García
La panelista de La mañana con Moria (El Trece) expresó su alegría por conocer a Charly García y contó que el lindo encuentro se dio en medio de un momento complicado que está viviendo.
"En estos dias tan difíciles que estoy atravesando donde disfrazo una sonrisa a diario, este es un pequeño regalo que me hizo la vida entre tanta oscuridad", escribió Naza Di Serio.
"@charlygarcia te admiro desde que tengo razon. Sos la música de fondo de mi vida y hoy pude decirtelo. Gracias @tatinsnm por este regalo que me hiciste en tu cumpleaños", agregó.