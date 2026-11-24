Florencia de la V quedó en el centro de polémica no solo por el sorpresivo fin de Los Profesionales de siempre (El Nueve), sino también porque sus panelistas se enteraron al aire mientras ella hacía el anuncio. Ahora, la conductora se puso en contacto con Yanina Latorre durante Sálvese quien Pueda.

¿Qué dijo Florencia de la V en Sálvese quien Pueda?

"Flor no nos dio nota, me escribió un mensaje, hablé un ratito con ella", comenzó Yanina Latorre en el ciclo de América TV, y sumó: "Acá la tenemos, me escribió: 'No sé cuantos medios había'. Estaba triste y me habló bien".

"Hola fabulosa, te pidó disculpas por no parar hoy, sé que había muchos colegas esperándome y no quisiera que lo tomen como una falta de respeto", leyó la conductora el mensaje de Flor de la V, y cerró: "Todo lo que tenía que decir ya lo dije en mi problema y sinceramente no tengo nada más para agregar".

¿Qué dijo Flor de la V sobre el fin de Los Profesionales?

La conductora dio su versión de los hechos en una cordial charla con Ángel de Brito en LAM (América). "Fue un día difícil el viernes porque la verdad que no me lo esperaba", comenzó diciendo.

Flor habló de su situación en el canal del Grupo Octubre y expresó su insatisfacción por el cambio de horario que, según ella, la perjudicó: "Tengo contrato un año más con El Nueve y la verdad estuve peleando durante todo el año para volver a mi horario que era el de las 13.30 a las 2 de la tarde".

Incluso no descartó recurrir a sus abogados para que se respete lo acordado: "Estuve luchando todo el año yendo a hablar para que me vuelvan a poner en mi horario. Yo tengo mi horario por contrato también, lo tengo puesto en el contrato entonces yo dije 'bueno de última instancia apelaré a los abogados para volver a mi horario'".

"A mí me perjudicó el cambio horario, teníamos un promedio mucho mejor durante todo el año y el cambio de horario me mató y no era algo que yo hubiera querido ni que elegí ni nada", reconoció Florencia.

También se refirió a cómo se enteró del levantamiento de su programa: "Me dicen 'bueno se compró Mandarina y con esta compra tu horario ya está ocupado, así que lamentablemente vamos a terminar con Los Profesionales', así ni más ni menos".

Y sumó en relación con el canal: "La verdad que me dieron la posibilidad de contarlo a mí que es lo único que le tengo que agradecer al canal".