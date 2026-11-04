Flor de la V se quebró al condenar en sus redes el ataque transfóbico en Palermo: "No naturalicemos la violencia"

Flor de la V habló del cobarde ataque de una patota de adolescentes contra mujeres trans en Palermo no solo en su programa, sino también en varios otros más donde la convocaron para que diera su opinión. Más tarde, se expresó en sus redes sobre el tema donde no pudo contener las lágrimas de bronca y dolor.

¿Qué dijo Flor de la V en Los profesionales sobre el ataque a trans en Palermo?

Como lo había hecho previamente Lali Espósito, la conductora no dudó en referirse al tema y fue contundente: "Esto yo nunca en mi vida lo vi, estoy completamente sorprendida a dónde ha llegado la violencia". Flor recordó un fuerte conflicto que hubo a fines de los años noventa y lo comparó con lo sucedido recientemente: "Ni siquiera sucedió en las épocas donde estaban enfrentados los vecinos de Palermo con las travestis en Godoy Cruz, nunca vi una cosa similar".

También se refirió a las publicaciones de los propios agresores: "Que un grupo de jóvenes se organicen para ir a agredir a personas trans, a cazar, porque eso es lo que decían 'vamos a cazar travestis', eso era lo que decían los flyers que ellos habían publicado".

Y pidió que se inicie de manera urgente una investigación sobre el ataque y señaló por dónde se puede empezar: "Está todo subido a sus redes sociales, espero que algún fiscal se haga cargo de esto, que hagan una denuncia, porque la verdad que hay que llegar hasta las últimas consecuencias".

Flor de la V relacionó el hecho de violencia con tal vez el evento más importante de la comunidad LGBTIQ+: "En la época que vivimos, a cuatro días de la marcha del orgullo... y después nos preguntan por qué marchamos. Marchamos por este tipo de cosas, porque a pesar de las conquistas enormes que hemos tenido en nuestro país estas cosas siguen sucediendo".

La conductora alertó que ciertos discursos expresados desde el poder político pueden generar el caldo de cultivo para agresiones como las sufridas por las trans en Palermo: "Y cuando decimos que los discursos de odio matan tienen que ver con este tipo de cosas, tienen que ver cuando son perpetuados desde lo más alto del poder y se replican naturalmente, desde ahí baja las redes sociales y después claramente la gente puede hacer lo que quiera".

Dicho esto, el reclamo fue claro: "A un grupo de jóvenes les pareció divertido salir a 'cazar' travestis y fue un episodio extremadamente violento, lo único que pido es Justicia por todas esas chicas".

Habló además acerca de las pocas posibilidades laborales de las travestis y trans: "Ellas están paradas ahí porque no tienen otra posibilidad, porque si tuvieran otra posibilidad de trabajar no creo que estén paradas ahí, estoy convencida de eso, lamentablemente es algo que sigue sucediendo a la vista de todos".

Finalmente, Flor de la V expresó cómo le afectó personalmente lo sucedido e insistió con la importancia de la Marcha del Orgullo: "No hay posibilidad que estas cosas sucedan en un país como el nuestro, que hemos conquistado tantas cosas, estoy sorprendida, herida y profundamente dolida con todo lo que está pasando. Más que nunca tenemos que marchar este fin de semana para que estas cosas no sigan sucediendo".

Y sumó: "Esto nos hace pensar a dónde hemos llegado, qué pasa con la humanidad, seas lo que seas, la violencia no puede ser en ningún ámbito".

¿Qué dijo Flor de la V en sus redes sociales sobre el ataque a trans en Palermo?

Luego de hablar del tema en varios medios, Flor de la V sintió la necesidad de hablar del tema en sus redes sociales. Y lo hizo a través de la publicación de un breve video donde se la ve profundamente conmovida por el ataque.

"Estoy intentando hacer un video sobre lo que sucedió en Palermo, pero me cuesta hablar del tema", reconoció al comienzo de la filmación. Y aclaró por qué motivo: "Me cuesta hablar del tema porque hace muchos años que no veía una violencia como la que se está atravesando en esta época".

Flor de la V señaló qué es lo que posibilita que este tipo de agresiones contra el colectivo trans continúen o se intensifiquen: "Lo que sucedió en Palermo con este grupo de chicos que salió a agredir, a perseguir travestis, es algo que a mí me parte el corazón porque la deshumanización que existe sobre nuestro colectivo es tan enorme, que hace que sucedan este tipo de cosas".

Pero el momento de más emoción fue cuando se refirió a las víctimas del ataque: "El problema es cuando nos hacen creer que algunas vidas valen más que otras. Esas personas que perseguían tienen familias, tienen amigos, tienen mamá, tienen papá, tienen hermanos y tienen el derecho a vivir con dignidad".

En el video, Flor hace un pedido dirigido a todos: "No naturalicemos la violencia, porque si una sociedad se empieza a divertir con este tipo de cosas, el problema ya no son sólo los agresores, el problema es una sociedad que empieza a naturalizar la crueldad". Y cerró: "Justicia por mis compañeras".

La conductora también sumó a sus historias varios posteos más con varias reflexiones vinculadas al ataque. En el primero, planteó una pregunta y su respuesta: "¿Saben porque lo hicieron? Porque pueden. Porque sienten que pueden". Y agregó: "Porque aprendieron que odiarnos no tiene consecuencias. Y eso es lo verdaderamente aterrador".

En la segunda historia vuelve a tal vez el nudo de la explicación de por qué pueden pasar cosas así: "La deshumanización de las personas trans no empezó el sábado en los Bosques de Palermo. Se construye todos los días. En los discursos políticos, en los medios de comunicación, en las redes sociales y también en el silencio de quienes miran para otro lado".

Flor de la V también contó que ella misma sufrió en carne propia la discriminación, y hasta se animó a dar nombres. "Hace apenas dos meses fui victima de los ataques transfóbicos de Daniel Avellaneda", señaló.

Y sumó un dato que le llamó poderosamente la atención: "Y lo que sucedió después fue tan revelador como la agresión misma. En lugar de condenar la violencia, se abrió un debate sobre mi identidad. Se discutió si yo era 'el' o 'ella'. Se puso mi existencia bajo sospecha".

"Mi identidad se convirtió en materia de opinión publica mientras que mi agresor pasaba a segundo plano. Y el silencio de muchos colegas termino siendo una forma de legitimación", se lamentó Flor. Enseguida mencionó otro nombre, un referente del oficialismo: "No hubo consecuencias. Por el contrario, los discursos de odio continuaron reproduciéndose con los amigos del presidente como Agustín Laje. Con absoluta impunidad".

Finalmente, Flor de la V insistió en la necesidad de que la sociedad reflexione: "Cuando una sociedad empieza a debatir la humanidad de una persona, ya se cruzó un limite peligrosísimo. Porque nadie debería tener que defender su derecho a existir".