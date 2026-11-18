Este miércoles 18 de noviembre, se reveló que Marta Fort se separó de Juan Manuel Ramírez, el joven uruguayo con quién salió por meses. Al ver esto, la China Ansa compartió una conversación privada que tuvo con su compañera de MasterChef.

¿Qué le propuso la China Ansa a Marta Fort tras su ruptura?

"Martaaaa. ¿Cómo es eso que te separaste? Lpm no te veo una semana y esto se descontrola", se lee en la conversación que compartió la periodista, y sumó: "Che ¿vamos al Tropitango? Toca el malafaaaaamero. Le hacemos el aguante".

La historia que compartió la China Ansa.

Al ver los mensajes de la China Ansa, Marta Fort no dudó y le respondió: "Yendo no, llegando", junto a varios stickers de Ricardo Fort. Sobre la imagen, la participante de MasterChef escribió: "Nuestras charlas a las 8 am".

¿Qué dijo Marta Fort sobre su separación?

En un comunicado en sus historias de Instagram, la influencer y participante de MasterChef Celebrity (Telefe) realizó un comunicado y expresó: "Quiero comunicar como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja".

Luego, no dio detalles sobre los motivos de la separación, pero sí reveló algunas actitudes que le molestaron. Por este motivo, aclaró: "Mi vida y exposición es mucha información para inseguros".

Para cerrar con el comunicado, etiquetó a la cuenta de Blender y escribió: "Así que... @estoesblender. ¿Seguimos con el casting?".

Su publicación hace referencia a la dinámica que había realizado en junio en el ciclo Blender at Night, conducido por José María Listorti. En ese "casting", había expresado que buscaba candidatos para que la acompañaran en un viaje.