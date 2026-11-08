Carmen Barbieri tuvo que ser internada en la Clínica Zabala en Belgrano tras presentar nuevamente complicaciones en su estado de salud. Ahora, fue Federico Bal quién habló con el medio Teleshow para hablar sobre su madre.

¿Qué dijo Fede Bal sobre la salud de Carmen Barbieri?

“Tuvo también covid hace una semana. Viene de una racha de mier.. pobre”, comenzó el conductor sobre la salud de su madre, que había sido internada por problemas respiratorios a fines de octubre.

Federico Bal junto a Carmen Barbieri.

Además, Fede Bal reveló que Carmen Barbieri está internada por una infección urinaria, pero le llevó tranquilidad a los seguidores de la icónica presentadora expresando: “En unos días le darán el alta”.

¿Qué dijo Carmen Barbieri sobre Aníbal Lotocki?

“Yo no vine a declarar en contra de Lotocki. Yo vine a hablar de lo que le pasó a Sandra y lo que pasé con Sandra. Yo estaba al lado de Sandra cuando casi se muere en mi casa”, comenzó la conductora y reveló: “Terminé llorando, no sé por qué”. Al escucharla, fue su amiga quien explicó: “Te acordaste de todo. Dijiste algo que podría pasar, pero yo confío mucho en Dios, que mi vida pende de un hilo. Eso dijiste y te quebraste”.

“Me retaron, porque cuando me preguntaba la fiscal, miraba a la fiscal. Lo mismo que mi productora: ‘Mirá la cámara’, me dijo”, continuó con humor y agregó: “Dije: ‘La verdad que si estás acá, Sandra, perdoname lo que voy a decir, pero Sandra desde que Lotocki la empezó a operar tiene muy mal la salud’. Muy delicada de salud. Y se me cayeron unas lágrimas”.

“Lo vi a Lotocki, lo vi como un hombre deteriorado totalmente, tosía a cada rato, muy nervioso. Nunca vine a declarar en contra de Lotocki. Vine a declarar a favor de la justicia, a favor de mi amiga, que está enferma. Mi amiga tiene secuelas por productos que le colocó Lotocki. Los problemas de salud de Sandra vienen todos de ahí. Vive sacando turnos para hacerse estudios, vive en los hospitales. Hay que estar en el cuerpo de Sandra”, continuó Carmen Barbieri.

​“Tuve que mandar a María, la señora que trabaja en casa, a buscarla en taxi, porque la clínica era a la vuelta de mi casa, porque no podía estar parada Sandra. Y casi se muere en mi casa. Esa noche fue una noche infernal”, confesó la capocómica y sumó: “Le di a María un papelito con el nombre y le digo: ‘Andá a Lotoki y decile que esta inyección hay que darle a Sandra’. Fue a comprarla, la volvieron a la clínica, se la dieron, y después Sandra vino para mi casa. La trajeron en media cuadra en taxi. Muy mal. Parece ser que habrá sido un antibiótico fuerte, matacaballo, que le sacó la infección y empezó a parar de a poco la sangre”.