Revelaron el informe médico de la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi tras el escándalo

Tras el fuerte episodio que vivieron Wanda Nara y Mauro Icardi luego de que su hija mayor denunciara que su padre la habría agredido, desde las redes sociales de Sálvese quien Pueda se reveló el diagnóstico preliminar de la menor.

¿Qué dice el informe médico de la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi?

Según el registro policial que compartió el ciclo de América TV, la niña reveló que sentía molestias tanto en la cabeza como en su rodilla izquierda. Los encargados de atenderla fue una ambulancia del Sistema de Emergencias de Tigre.

El informe que compartió Sálvese quien Pueda.

La profesional a cargo constató que la niña no registraba lesiones de gravedad, por lo cuál no fue necesario un traslado a un centro médico. Además, le hicieron una radiografía en la rodilla porque presentaba un traumatismo leve, pero Wanda Nara aclaró que debía operarse los meniscos el mes siguiente.

¿Qué pasó entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un nuevo escándalo que involucra a la policía y a sus hijas Francesca e Isabella que derivó en la presencia de personal médico y la actuación de la Fiscalía de Género local en un barrio privado de Nordelta, partido de Tigre.

Después de darse a conocer que la conductora de MasterChef Celebrity se apersonó frente a la vivienda del futbolista tras el pedido de auxilio de una de las menores por una supuesta agresión de su padre, Yanina Latorre dio a conocer detalles mediante su cuenta de Instagram.

En primer lugar, relató cómo comenzó el suceso que aterrorizó a la pequeña: “Las chicas estaban en el colegio y las tenía que retirar el padre. Parece que llegó antes, a las 10, y Francesca no quería ir. Él se enojó. La nena estaba en medio de un examen y las sacó igual".

En ese momento, intervino "la licenciada Mattera" del equipo Técnico Infanto Juvenil (ETIJ) del Ministerio Público Tutelar" que "pidió que las devuelva y no lo hizo”. Así es que en su declaración que duró aproximadamente 3 horas, “Francesca denuncia un episodio terrible que no voy a detallar”.