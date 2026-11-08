Hernán Drago se sinceró sobre el amor en "PH, Podemos Hablar": “Voy a estar solo el resto de mi vida”

Este fin de semana, Hernán Drago estuvo en "PH, Podemos Hablar" y sorprendió al abrir su corazón para hablar de su presente sentimental. Además, el modelo reveló una sensación sobre su futuro.

¿Qué dijo Hernán Drago sobre el amor en "PH, Podemos Hablar"?

“Yo quiero dejar atrás una sensación que me invade de no hace mucho tiempo”, comenzó el modelo en el ciclo de Telefe y confesó: “No es un sentimiento, sino una sensación que, tal vez a nivel personal y sentimental. Voy a estar solo a nivel pareja el resto de mi vida. Siento eso y tengo esa sensación”.

“Estoy muy bien solo. Como verán, trabajo todo el día de lunes a lunes y a veces, cuando llego a mi casa, siento esa sensación”, continuó Hernán Drago y cerró: “Esa sensación es que no voy a encontrar a alguien que sea recíproco, que se amolde a mi vida y yo me pueda amoldar a la de ella. Estoy muy bien solo, pero no es una felicidad completa. Soy un tipo feliz, pero siento que todavía tengo mucho amor para dar, pero no sé si lo voy a poder dar”.

¿Qué se sabe sobre la interna entre Hernán Drago y Guido Kaczka?

"Nuevo round entre Hernán Drago y Guido Kaczka. Fuimos a preguntar a raiz de las declaraciones que se escucharon en estos días si Drago iba a dejar el programa que conduce en el Canal 9 y si existe la interna con Kaczka", comenzaron desde el ciclo de América TV, y sumaron: "Lo que me dicen desde el canal es que él si está enojado, y que no se casa más con Kuarzo".

Además, explicaron que la interna se generó luego de que Kuarzo exigiera cambios en el ciclo de Drago para darle prioridad a El Trece, y detallaron: "Lo que me dicen es que Canal 9 le ofreció seguir pero fuera de Kuarzo. La verdad que él tiene la mejor con los dueños, asique está todo bien, pero no se casa más con ellos".

Sin embargo, hablaron con Hernán Drago y él decidió desmentir la interna con Guido Kaczka: "Cuándo le consultó a Hernán Drago me dice 'Hola Marce, lo que te dicen te dicen mal, a Guido lo amo y no estoy por dejar el programa y no estoy pensando en dejar el canal. Y mucho menos en este momento. Estoy de vacaciones en Disney, así que lo que menos pienso es en eso'".