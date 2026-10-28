Nora Colosimo tuvo que disculparse con la China Ansa por vincularla con Pablo Migliore

Nora Colosimo desató un verdadero escándalo al publicar un enigmático en sus redes sociales donde vinculaba sentimentalmente a la Josefina la China Ansa con Pablo Migliore. La panelista se arrepintió de lo que dijo, borró el posteo y se terminó disculpando.

¿Qué dijo Nora Colosimo de La China Ansa?

La madre de Wanda Nara generó una gran indignación en la participante de MasterChef Celebrity al publicar un falso rumor acerca de una supuesta relación amorosa entre ella y el exfutbolista Pablo Migliore.

Aunque borró la publicación a los pocos minutos, el posteo ya se había viralizado. El texto decía: "Ayer salieron los participantes cocineros de joda… Parece que hay dos parejas, pero uno es casado. Dicen que el deportista con la asiática recientemente mamá".

Pese a no dar nombres propios, las características apuntaban directamente a Josefina Ansa y a Migliore.

¿Qué le respondió la China Ansa a Nora Colosimo?

"Pregunto de verdad, ¿qué le pasó? ¿Por qué conmigo?", comenzó la joven en el ciclo de América TV, y sumó: "Me cagó la tarde. Me cagó la vida. Cuando leo que estaba hablando de mí con un enigmático en el que yo era la única que cumplía los requisitos".

​"Mínimamente, esperaba un mensaje de Nora preguntándome que quería chequear la información. Ese es el laburo que le faltó hacer. Ella se levantó y dijo: '¿A quién le puedo cagar la vida hoy?' Es una locura, no sé por qué", insistió la periodista.

Y aclaró sobre Wanda Nara: "Ella se tomó el trabajo de escribirme y preguntarme, automáticamente. Por eso, ella es la número uno. Hablamos, solucionamos. Ese laburo lo tiene que hacer el que publica la información, su mamá. Sigo esperando las disculpas".

Por último, la China Ansa cerró sobre la información que brindó Nora Colosimo: "Estas son las consecuencias de una persona que tuvo ganas de publicar algo sin confirmar y arruinarle la tarde a dos parejas".

¿Por qué Nora Colosimo terminó pidiendole disculpas a la China Ansa?

Fue un pedido de disculpas ambiguo: por un lado, reconoció haberse equivocado al postear el rumor, pero por el otro, sostuvo la información era verdadera, que "hubo algo". En primer lugar consideró excesivo decir que su posteo que luego borró le haya "arruinado la vida", tal como había dicho la conductora.

Después, dio algunas precisiones acerca de qué manera manejó la información: "La escuché y ella dijo que no la llamé como para preguntarle. Yo no la llamé primero porque sería muy raro que llames a una de las partes y te diga 'si es verdad'. Entonces yo confié en mi fuente, le volví a preguntar, volví a hablar con mi fuente y me dijo 'escuché, vi cosas, volví a escuchar', entonces confié en mi fuente".

Pero enseguida pidió disculpas por el famoso enigmático por los perjuicios que le ocasionó a la protagonista del chimento: "Si le hice mal no fue la idea, le pido disculpas públicas y no privadas porque yo el posteo lo hice público. Entonces la respuesta y el pedido de disculpas hacia la China obviamente que tiene que ser, me parece a mí, público".

También explicó por qué bajó la historia de su Instagram: "Yo la bajé cuando me entero de que ella se había puesto a llorar".

Respecto de la fuente de la que recibió el rumor, Nora aseguró que no fue Wanda y que incluso nunca habló del tema con ella; pero que el chisme le llegó desde adentro del programa MasterChef Celebrity, donde ambos involucrados son participantes.

En relación con la veracidad del rumor, Colosimo insistió en que la fuente consultada sostiene la información de que hubo cierto coqueteo mutuo, pero nada más.