Mauro Icardi no puede acercarse a su hija Francesca: qué dice la medida cautelar que dictó la Justicia

Wanda Nara y Mauro Icardi nuevamente protagonizaron un escandaloso episodio que involucra a una de sus hijas, y se conocieron los detalles.

La hija mayor de la empresaria y el futbolista, Francesca, le habría dicho por mensaje de texto a su mamá que su papá le habría pegado, y que necesitaba ayuda.

Esto derivó en la intervención de la Justicia, quien dictó una medida cautelar que le impide a Icardi acercarse a su hija de 11 años por 45 días.

El Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre dispuso una medida cautelar que prohíbe al futbolista Mauro Icardi acercarse o mantener contacto con su hija Francesca durante un plazo de 45 días, en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia por presuntas lesiones leves presentada por Wanda Nara.

La resolución establece que el futbolista no podrá aproximarse a menos de 100 metros de la menor ni a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar donde se encuentre. Asimismo, le prohíbe comunicarse con ella de manera personal, telefónica, mediante redes sociales, servicios de mensajería o a través de terceros.

Además, el magistrado ordenó la intervención del área de violencia por razones de género de la Municipalidad de Tigre para brindar asistencia a la menor y dio participación a la Asesoría de Menores. Paralelamente, dispuso el sorteo de un Juzgado de Familia que deberá abordar cuestiones vinculadas con la guarda, custodia, alimentos y régimen de comunicación, según consignó la agencia NA.

La resolución judicial fue dictada luego de un episodio ocurrido en el barrio La Isla, en Nordelta, donde efectivos policiales acudieron tras una denuncia relacionada con una presunta situación de violencia infantil.

¿Qué pasó entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

Las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi estaban al cuidado del padre en su casa del barrio La Isla. La hija de 11 años de ambos le mandó mensajes por WhatsApp a Wanda y también a Martín Migueles, actual pareja de la conductora, pidiendo ayuda. Según la denuncia de Nara, el mensaje decía: “Papá me pegó. Tengo miedo”, indicó el periodista de policiales Mauro Szeta en la red.

De acuerdo con la información difundida por LAM (América TV), Nara interrumpió las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) tras recibir la llamada telefónica y se dirigió de inmediato al domicilio de Icardi en Nordelta. Allí se produjo una fuerte discusión a los gritos con el exjugador del fútbol turco. Intervino la seguridad del barrio, la policía y una ambulancia.

Según relató Pepe Ochoa, el encuentro entre ambos derivó en una fuerte discusión en la vía pública del barrio cerrado. "Mauro salió de la casa y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio", afirmó el panelista, quien agregó que Migueles intentó mediar sin éxito antes de que la situación escalara y motivara el ingreso de varios móviles policiales y una unidad médica.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que la Fiscalía de Género de Tigre intervino en una causa caratulada preliminarmente por presuntas "lesiones", donde se acusa a Mauro de haber golpeado y encerrado a la menor. En ese contexto, Icardi fue convocado a prestar declaración, aunque se negó a hacerlo inicialmente.

Szeta se comunicó con LAM para confirmar la información y añadir: “Lo que ella (Wanda) cuenta es que se anoticia por el mensaje de WhatsApp de su hija de 11 años. Que su hija, palabras más, palabras menos, le dijo: ‘Papá me pegó. Tengo miedo’. Esta es la parte que yo no conozco sobre la distribución de la casa, pero que la menor se lo cuenta por un mensaje de WhatsApp que se lo manda por computadora, desde el lugar que dice estar encerrada por su propio padre”.

“Lo que sostiene Wanda es que ante el pedido de su hija va al lugar; en ese contexto, lo que el personal policial deja asentado es que Mauro Icardi, cuando la policía interviene y dice poner a resguardo a la menor, no quiere entrevistarse en contacto con el personal policial”, sumó el periodista especializado en judiciales.

Luego, Szeta dijo: “Lo que dijo el fiscal (Julio Petrucci) es que le van a tomar declaración a Wanda Nara. Me imagino que van a secuestrar la computadora con el teléfono celular donde la menor en teoría pide ayuda. También ordena un reconocimiento médico legal y lo que se hace de rutina es informarle a Mauro Icardi que tiene una causa penal”.