Flor Torrente habló sobre su salud y reveló la enfermedad que padece: "Escuchen su cuerpo"

Flor Torrente habló sobre su salud y contó que, tras realizarse los chequeos médicos anuales, descubrió que padece una enfermedad.

¿Qué le pasó a Flor Torrente?

La actriz publicó un video en sus rededes sociales con el fin de concientizar sobre la importancia de ir al médico.

"Volví ya sintiéndome mejor y puedo contarles mi último mes", escribió Flor Torrente en Instagram.

"Escuchen su cuerpo, no dejen de hacer lo que les hace bien, tomense esos momentitos para respirar, porque loquitos no llegamos lejos", reflexionó. "Los quiero, y aguante los chequeos anuales que nos permiten prevenir", cerró.

En el clip, la hija de Araceli González dio detalles sobre la enfemredad que padece y expresó: "Como todos los años, me hago chequeos anuales. Me estoy haciendo la ecografía de la carótidas y el médico me dice: 'Tenes placas'. Automáticamente, mi cerebro, más allá de toda la meditación, el entrenamiento mental y psicológico, terapia, lo único que pensó fue: 'Me voy a morir mañana'".

"Salí de ahi y me puse a llorar. Tenía el colesterol por las nubes y me dijo que tenía que tomar una pastilla de por vida para que desaparezcan las placas y baje el colesterol. Me dijo que es hereditario", continuó.

"Pasan dos meses y empiezo a sentirme pésimo. Tuve que bajar el nivel de trabajo. Me cambian de pastilla, y ahora voy a ver si el nuevo tratamiento funciona", comentó.

"La reflexión, que nadie me pidió, haganse chequeos todos los años. Denle atención a su cuerpo, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla", concluyó Flor Torrente.