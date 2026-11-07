Rating: cuánto midió la eliminación de Alma de MasterChef Junior en Telefe

El viernes 6 de noviembre, MasterChef Junior tuvo su tercera gala de eliminación y Alma debió abandonar el reality por decisión del jurado. Sin embargo, el programa se convirtió en lo más visto de Telefe, aunque bajó considerablemente su rating.

Los más vistos de Telefe: MasterChef Junior 8.5; El noticiero de la gente y MasterChef Junior II 7.9; Telefe noticias 7.2; Historias de corazón: Avenida Brasil 6.9; Ariel en su salsa II 6.2

Los más vistos de El Trece: Otro día perdido 5.7; Es mi sueño 5.6; Telenoche 5.1; Ahora caigo 4.2; El Zorro 4.1

Los más vistos de América TV: LAM 3.7; Sálvese quien pueda 2.4; Intrusos 2.2; Lape club social informativo 2.0; América noticias 1.9

Los más vistos de El Nueve: Bendita 3.3; Qué mañana! y Telenueve central 2.4; Telenueve al mediodía 2.2; Bienvenidos a ganar y Telenueve al amanecer 1.8; Todo cocinado 1.7

Los más vistos de Canal Siete: Canal 7 noticias (Mediodía) y Mediodía bien arriba 0.5; Canal 7 noticias (Central), Mediodía bien arriba II y Televisión pública flash 0.4; Canal 7 noticias (Noche), Estamos en una, Iluminadas, Las mañanas con Andino y Televisión Pública Noticias Internacional 0.3; ADN Buena salud, Iluminadas, Se siente Argentina y Un loco deseo de belleza. La traición de Manuel Puig 0.2; Aire nacional y Canal 7 noticias (Mañana) 0.1

Rating: todos los números del viernes 6 de noviembre

El top five

MasterChef Junior 8.5

El noticiero de la gente y MasterChef Junior II 7.9

Telefe noticias 7.2

Historias de corazón: Avenida Brasil 6.9

Ariel en su salsa II 6.2

Los promedios

Telefe 6.8

El Trece 4.1

América TV 2.2

El Nueve 2.0

Canal Siete 0.3