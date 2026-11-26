Milett Figueroa, expareja de Marcelo Tinelli, demandaría a Ximena Capristo por injurias tras el enfrentamiento que protagonizaron en Sálvese quien pueda (América TV), el programa de Yanina Latorre.

¿Por qué Milett Figueroa demandará a Ximena Capristo?

El cruce entre ellas surgió cuando la modelo peruana había salido al aire para hablar sobre los polémicos dichos de Nelson Castro sobre Chiclayo, una ciudad de Perú. Allí, Milett aseguró que no conocía a la panelista, negó haberla hecho callar y terminó la comunicación cuando Capristo la acusó de haberse quedado con unos vestidos.

Posteriormente, en diálogo con un programa peruano, Figueroa se refirió al tono de la discusión y planteó la posibilidad de llevar el caso a la Justicia. "Si vas a acusar a alguien o hacer notas falsas sobre alguien, al menos ten una idea clara de lo que vas a decir. Se notaba una agresión muy fuerte y no estoy acostumbrada a eso, no lo esperé nunca", explicó.

Además, puso como ejemplo la causa judicial que mantiene con Mimí Alvarado, pareja de El Tirri, y se enojó por el uso de su nombre. “No podemos permitir que alguien agarre tu nombre y haga lo que se le da la gana”, aclaró.

Respecto a los dichos de Capristo, la propia panelista se mostró arrepentida y expresó: “En lo que me excedí, que lo quiero decir, es que no le robó nada a nadie. A ella le prestaron seis vestidos y devolvió cuatro. En el medio faltaron dos vestidos". Luego, Yanina Latorre acotó: "En mi barrio eso es robar".

Por otra parte, Ximena Capristo intentó defenderse y aclaró: “No robó, sino que se quedó con algo". Y agregó: "O en el medio no se los quedó Milett y se los quedó otra persona”.