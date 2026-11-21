Nelson Castro hizo un descargo en Radio Rivadavia después de quedar en el ojo de la tormenta por sus dichos en contra de Perú mientras cubría la visita del Papa León XIV.

¿Qué dijo Nelson Castro tras las críticas?

En medio de su nota con TN, el periodista generó el enejo de todos los peruanos al describir a Chiclayo como "precaria", "mugre", "todas casas a medio terminar" y "humilde".

Frente a las críticas, decidió salir a hablar pero, lejos de disculparse, redobló la apuesta: "Yo soy un sujeto de crítica, estoy acostumbrado a esto y es algo que defiendo. Nunca me enojo y mucho menos cuando no tengo nada que rectificar, aclarar y demás. Soy un profundo defensor de la libertad de expresión de todos, así que yo defiendo a los que me critican".

"Lo que dije lo ratifico plenamente. De la gente de Perú agradecí su servicialidad, generosidad, hospitalidad y educación. Y no es lo que digo ahora, vayan y escuchen las grabaciones. Junto con esto, también mostré la pobreza que había en Chiclayo", siguió diciendo.

Y, hasta ejemplificó: "Uno sale de la Universidad de Chiclayo y enfrente te encontrás con la pobreza. Yo utilicé la palabra mugre que a muchos molestó, lamentablemente no hay palabras lindas para describir realidades feas. ¿Qué otras palabras podés utilizar para una realidad fea? Ninguna, cualquier sinónimo es feo".

Incluso, se refirió a la fuerte respuesta del alcalde: "Esto generó el enojo del alcalde de Chiclayo. ¿Y qué me va a decir? ¿Qué bien que estuvo? Veo que ahí hubo una descalificación y demás. Le mando un saludo, lo entiendo perfectamente, nuestro trabajo es mostrar estas realidades como mostramos siempre. Entonces es más fácil enojarse conmigo que arreglar la calle, asfaltarla y ponerle luminosidad. Me va a encantar como una muestra de amor propio que mañana esa calle esté asfaltada, limpia e iluminada y me va a encantar".