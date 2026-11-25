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Este miércoles 25 de noviembre, y a casi un año de su separación de María Susini, revelaron que Facundo Arana atraviesa una fuerte crisis familiar por un conflicto tanto con sus hijos como con su ex pareja.
¿Qué se sabe sobre el escándalo familiar de Facundo Arana?
"Hablé con una persona que me dijo que Facundo y su familia no tienen contacto", comenzó Pepe Ochoa en LAM y aseguró "que Facundo ni siquiera tiene autorización para ingresar al country de Pilar en donde viven".
"Hace tiempo vienen arrastrando una situación un poco complicada con una de sus hijas, lo que llevó a que María decidiera que Facundo ni siquiera tenga autorización para ingresar al country de Pilar en donde viven", continuó el panelista en el ciclo de América TV, y agregó: "Facundo está aislado de su familia y la frase es: ‘No lo reconocemos’".
"No lo dejaron entrar a la clínica porque Facundo rechazaba el vínculo de su hija con su novio [...] No estaba en contra, pero le decía ‘tenés 18 y él es tu profesor que tiene 40’", reveló el joven sobre Facundo Arana y Denise Dumas cerró: "Ya se peleó, pero estaba de novia con alguien un poquito más grande que era su profesor de equitación".
¿Qué dijo Facundo Arana sobre el amor tras su separación?
“No volvimos y no sé si volvamos. Estoy muy bien, ella está muy bien y sabemos todos cuál es nuestra prioridad y estamos súper tranquilos”, comenzó el actor en diálogo con Tamara Schapiro para Infobae, y sumó: “Soy un convencido de que una persona es muy afortunada si encuentra el amor de su vida. Yo lo encontré, lo viví, lo vivo y lo voy a vivir hasta el último día de mi vida. Entonces, que lo que te una a esa persona sea un amor incondicional, ya sabés que elegiste bien y después lo otro son detalles. A esta edad es muy lindo haber podido darme cuenta de eso y vivirlo así”.
“Teníamos la idea de que los chicos tuvieran un alma sonriendo siempre y punto. Con María nos vamos a seguir riendo”, continuó Facundo Arana y cerró el tema declarando: “No busco enamorarme. Cada uno con su librito y el mío lo escribo yo. Estoy tan feliz con lo que siento por ella que es una pregunta que no se me cruza por la existencia”.