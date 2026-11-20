Ángel de Brito se desligó de haber iniciado el rumor de que la China Suárez habría tenido un vínculo amoroso con Leandro Paredes. El conductor también negó haber recibidos llamados intimidatorios del mediocampista de Boca y de Daniel Vila, presidente del Grupo América.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre el rumor que vinculaba a Leandro Paredes y la China Suárez?

El escándalo comenzó cuando el conductor mencionó en Ángel Responde (Bondi Live) un rumor acerca de un supuesto vínculo amoroso fugaz entre la China Suárez y un futbolista argentino casado. Si bien no mencionó un nombre, dio algunas pistas del deportista que estaría involucrado que no dejaron lugar a dudas: "Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa". Y sumó otro elemento clave: "Ojos lindos, bien".

En el mismo programa, de Brito se refirió nuevamente a sus dichos después del escándalo que se armó para aclarar su posición. En primer lugar, negó un llamado de Paredes y que el dueño de América, Daniel Vila, le haya prohibido terminantemente hablar del tema: "Mentira, todo mentira".

Enseguida el conductor tiró la pelota para otro lado y apuntó hacia los que el consideraba los verdaderos responsables de esparcir la fake news: Fede Flowers y Analía Franchín.

Según de Brito, él solo se limitó a explicar el enigmático que había lanzado Franchín en el programa de Georgina Barbarossa y que nunca afirmó nada.

"A mí no me consta, no tengo nada que ver, fue algo que dijo Fede, Paredes le escribió a Fede Flowers y Analía que hizo el enigmático en lo de Georgina y no lo revelaron. Yo estaba explicando lo que había dicho Analía", señaló al respecto.

También apuntó contra algunos periodistas deportivos que se refirieron al tema y lo responsabilizaron a él del haber lanzado el rumor: "Lo que pasa es que son cuadrados y no entienden un choto".

Ángel de Brito negó haber recibido amenazas

El conductor de LAM destacó la buena relación que mantiene con el futbolista: "Yo con Paredes tengo una excelente relación, le hice una nota el año pasado. Me dio una nota con Camila, charlamos ahí lo más bien". Y cerró: "Todo invento. Dejen de escuchar a inventadores profesionales".

De Brito negó, además, haber recibido algún tipo de amenaza: "Todo mentira, absolutamente mentira. No recibí ninguna amenaza". Y afirmó a modo de conclusión: "Están todo el día diciendo boludeces".

Finalmente, Ángel expresó su preocupación por Fede Flowers porque el sí recibió amenazas tras sus dichos de Leandro Paredes: "A Fede lo están amenazando de muerte, le desean todas las enfermedades, todas cosas espantosas".