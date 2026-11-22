La China Suárez y Mauro Icardi realizaron una escapada romántica a Uruguay en los últimos días, y ocurrió lo impensado: coincidieron con Benjamín Vicuña y Anita Espasandin.

La actriz y el futbolista, al igual que el actor chileno y su pareja, viajaron a Carmelo con motivo de asistir al casamiento de la diseñadora Natalia Antolín.

Los famosos quedaron expuestos al compartir en las redes sociales fotografías desde el mismo lugar, y la noticia se viralizó.

Eugenia y Mauro publicaron un romántico carrete de fotos, donde lucieron sus looks, y dejaron ver que se encontraban en el medio del campo en una fiesta.

Benjamín y Anita, por su parte, se mostraron desde adentro de la celebración y mencionaron a los agasajados en el posteo.

De esta manera, La China Suárez, Mauro Icardi y Benjamín Vicuña compartieron el fin de semana en Uruguay, lejos de polémicas y escándalos.

Mauro Icardi publicó un romántico álbum de fotos junto a La China Suárez en Uruguay

Mauro Icardi y La China Suárez hicieron una escapada romántica a Uruguay, y se mostraron tranquilos en medio de un nuevo capítulo en su enfrentamiento con Wanda Nara.

El futbolista recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un álbum de fotos junto a la actriz, donde se los ve disfrutando a pleno de la naturaleza.

Entre árboles, caballos y aire fresco, Mauro Icardi y La China Suárez compartieron un momento de relax pese al ruido mediático que los rodea constantemente.

"Buen día con mucho amor", escribió Mauro a modo de descripción para el carrete.

Entre las imágenes hay una que deja al descubierto el lugar soñado donde se están hospedando: su habitación tiene vista al jardín y una galería ideal para ver atardeceres.

Aprovechando el buen clima, la pareja utilizó la piscina e Icardi no dudó en presumir a Eugenia: "El amor de mi vida mirándome fijo".

De esta manera, Mauro Icardi y La China Suárez se alejaron por unos días de las polémicas que los involucran, y reafirmaron su amor con un viaje soñado.