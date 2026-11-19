Luego de que Ángel de Brito asegurara que la China Suárez habría estado con Leandro Paredes surgieron fuertes rumores de que habría recibido amenazas de muerte por parte de los hinchas de Boca, a pesar de que no mencionó al futbolista directamente. Ahora, fue Jorge Rial quién le dio una fuerte advertencia.

¿Qué le dijo Jorge Rial a Ángel de Brito?

“Llamó la atención Carroza metiéndose en esto, hablando de Ángel de Brito. Sé que Ángel, en la intimidad, le resta importancia”, comenzó el conductor y sumó sobre su colega: “Mi consejo para Ángel es que no le reste importancia, mirá que estos muchachos van al frente. No son los maridos, los novios… No son Icardi, que te puede putear, pero no te va a ir a buscar. Estos te van a ir a buscar”.

“Creo que hay una amenaza. Acordate que el sábado juega una final Boca. Imaginate que pierda Boca y que Paredes juegue mal, le van a echar la culpa a Ángel. Sé que hubo amenazas en redes, creo que también Paredes llamó”, cerró Jorge Rial sobre las supuestas amenazas que recibió Ángel de Brito.

¿Con qué futbolista estuvo La China Suárez según Ángel de Brito?

Ángel de Brito se remontó a la noche del escándalo en París, donde comenzó el famoso Wanda-gate, y contó que Eugenia habría estado con un jugador de la Selección Argentina.

A modo de enigmático, reveló: "Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa".

"A ver si lo dicen en el chat...", añadió La Barby. "Ojos lindos...", sumó De Brito para dar otras pistas. Al leer el nombre que escribieron sus seguidores, lanzó: "Muy bien, las bondiolas son más rápidas que nuestra producción, que nos están mirando con cara de '¿qué está diciendo este boludo?'".

"Ese, chicos", concluyó Ángel de Brito cuando comenzaron a mencionar en el chat del vivo a Leandro Paredes.