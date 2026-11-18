Sandra Borghi y su pareja, Pablo Rodríguez, viajaron juntos nuevamente a un lugar paradisíaco y se mostraron muy enamorados.

La periodista emprendió otra aventura con el empresario turístico y compartió un especial mensaje en las redes sociales.

Sandra Borghi reflexionó sobre su presente y su rol de madre, en una etapa de su vida que disfruta al máximo.

"Esta es la madre que quiero que mis hijos vean que tienen. Esta es la mujer que hoy quiero ser. La compañera de un amor correspondido que la vida me regaló y que me permito disfrutar", escribió.

"Claro que no fue fácil volver a creer en el amor a los 50. Pero acá estoy, enamorada de un hombre que me completa", agregó.

"¿Qué modelo de mujer soy para mis hijos? Es una pregunta que me hago a cada rato. No quiero que recuerden a una mamá que se olvidó de vivir. Quiero que recuerden a una mamá que siempre tuvo sueños. Y eso soy", planteó.

"Soy una madre que tiene sueños y va por ellos. Que se escucha y volantea cuando algo no está bien. Que se cuida, se arregla para salir y se ríe a carcajadas con sus amigas. Que disfruta de un buen vino, viaja lo más que puede y se va última de las fiestas. Que baila aunque nadie baile y escucha música mientras cocina", describió sobre su forma de ser.

"Que trabaja por sus metas, aunque a veces tenga miedo. Que gana su propio dinero y construye lo suyo. Que no siempre está disponible para todos, porque también aprendió a hacerse tiempo para ella misma. Que comete errores y sabe empezar de nuevo, una y mil veces si hace falta", añadió.

"Quiero que mis hijos recuerden a una mamá que les enseñó que amar a alguien no significa dejar de amarte a vos misma. Que el amor no duele y que, si duele, no es amor. Que para todo hay revancha en la vida y que los sueños no se abandonan, ni los personales ni los profesionales", manifestó Borghi.

"Porque, aunque la vida se ponga patas para arriba, hay que seguir. Y depende de nosotros si seguimos de rodillas o de pie. Ser mamá fue una de las mejores decisiones de mi vida. Pero nunca significó que tuviera que olvidarme de vivir", concluyó la conductora.

¿Quién es el nuevo novio de Sandra Borghi?

Tras darse a conocer públicamente la noticia, Sandra Borghi dialogó con la Revista Gente y contó detalles sobre su vínculo con Pablo Rodríguez.

"Nos conocimos a través de una amiga en común, Soledad Lladó. Ella trabaja con Pablo y es mi mejor amiga, con lo cual ella me lo presentó hace unos años atrás. Nosotros nos veíamos en eventos laborales", comentó la conductora.

"En ese momento cada uno estaba en su historia, con su familia. Por supuesto, a mí me gustó, pero no... nunca avanzamos en nada y nunca pasó nada más que comentarle a mi amiga esto de 'qué lindo, interesante, elegante y qué personalidad tiene'", se sinceró.

En aquel entonces, a Sandra le llamó la atención Pablo; sin embargo, el primer encuentro a solas ocurrió tiempo después cuando ambos se separaron.

"Él dice que siempre supo que lo nuestro iba a ser mucho más que un touch and go, o que una historia pasajera, con lo cual fue muy cauteloso desde el momento en el que me invitó a salir", expuso.

Las primeras citas fueron para conocerse y charlar, y el beso llegó recién antes de un viaje de la periodista con sus amigas. Sobre el reencuentro luego, describió: "Me invitó a cenar y pasamos esa barrera de la amistad y nos empezamos a conocer un poco más. Así que ahí entablamos una relación sentimental y empezamos a descubrir que teníamos un montón de cosas en común, y empezamos a hablar todos los días".

A su vez, confesó que hubo una propuesta de noviazgo formal: "Me invitó a otro lugar y me fue haciendo una propuesta de noviazgo por pasos. En el primer paso abría la puerta y encontraba así como una copa de cerezas con hielo. El segundo paso eran las copitas de champán. El tercer paso, era un corazón de coral en una cajita hermosa que él mismo había tallado. Y, el último, tenía una carta con la pregunta: '¿Quéres ser mi novia?' y acompañada por un mapa del mundo para elegir nuestro próximo destino. Era como una carrera de obstáculos. Ya veníamos jugando un poco con eso porque no nos podíamos separar; él es un romántico y se encargó de que todo sea de película".