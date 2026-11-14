Así fue el cumpleaños de Giovanni, el hijo de Leandro Paredes y Camila Galante: una torta futbolera con detalles de Boca Juniors

Leandro Paredes y Camila Galante festejaron el cumpleaños número 10 de su hijo Giovanni con una temática muy especial: una torta futbolera y los colores de Boca Juniors.

El futbolista de Boca compartió en sus historias de Instagram una imagen de su hijo vestido con la indumentaria del club al que pertenece con sus guantes de arquero en una cancha de fútbol del Predio de Ezeiza, lugar donde se entrena el plantel.

Además, el mediocampista le dedicó un mensaje con unas tiernas palabras. "Feliz cumple, hijo. Te amo", expresó con un corazón rojo y un emoji de celebración.

Leandro Paredes y el mensaje de cumpleaños para su hijo Giovanni. (Captura Instagram: @leoparedes20)

Por su parte, Camila publicó un collage de fotos también en sus redes sociales en la que Giovanni se encuentra con una torta decorada con una temática futbolística: los colores blancos y negros haciendo alusión a una pelota de fútbol y el color verde por el pasto de una cancha.

Además, aparece el número 10 por su cumpleaños y unos detalles decorativos de Boca arriba de la torta junto a una vela amarilla.

"Felices 10 años, amor de mi vida. Mamá te ama con toda el alma”, escribió su madre.

Camila Galante y el mensaje de cumpleaños para su hijo Giovanni. (Captura Instagram: @ccamilagalantee)

De esta manera, Leandro Paredes y Camila Galante celebraron un nuevo cumpleaños de su hijo y dieron a conocer los primeros detalles junto a todos sus seguidores. Su festejo comenzó como algo más privado, pero se espera que Giovanni también lo celebre con otros familiares y amigos.