Luego de que Ángel de Brito asegurara que la China Suárez estuvo con un jugador de la Selección Argentina, Mauro Icardi decidió volcarse en sus redes con un fuerte descargo y varias fotos junto a la actriz.

¿Qué dijo Mauro Icardi tras el nuevo rumor de la China Suárez?

Primero, el futbolista decidió subir cuatro fotos junto a su pareja en su cuenta oficial de Instagram. En las mismas se los podía ver compartiendo una romántica cena entre besos y risas.

La primera historia que compartió Mauro Icardi.

Pero eso no fue todo, ya que después publicó un fuerte descargo, en donde escribió: "No les voy a pedir que dejen de hablar de nosotros… entiendo que tienen cuentas que pagar, pero que gracioso debe ser odiarnos tanto y que tu sueldo dependa de nuestra existencia".

El descargo que compartió Mauro Icardi.

"Se creen los dueños de las verdades y son unos simples empleados del chisme barato", continuó Mauro Icardi y cerró: "Les recomiendo no ocuparse tanto de nuestras vidas, bastante desgracia ya tienen con las suyas".

¿Con qué futbolista estuvo La China Suárez?

Ángel de Brito se remontó a la noche del escándalo en París, donde comenzó el famoso Wanda-gate, y contó que Eugenia habría estado con un jugador de la Selección Argentina.

A modo de enigmático, reveló: "Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa".

"A ver si lo dicen en el chat...", añadió La Barby. "Ojos lindos...", sumó De Brito para dar otras pistas. Al leer el nombre que escribieron sus seguidores, lanzó: "Muy bien, las bondiolas son más rápidas que nuestra producción, que nos están mirando con cara de '¿qué está diciendo este boludo?'".

"Ese, chicos", concluyó Ángel de Brito cuando comenzaron a mencionar en el chat del vivo a Leandro Paredes.