Luego de que Ángel de Brito asegurara que la actriz mantuvo un encuentro con un futbolista de la Selección Argentina, la China Suárez rompió el silencio con un fuerte descargo en su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué dijo la China Suárez tras las declaraciones de Ángel de Brito?

"Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder", comenzó la actriz desde sus historias de Instagram, y sumó: "La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree. Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante".

El descargo que compartió la China Suárez.

"La mayoría de los medios son una mafia: si no estás con ellos, no obedeces, o no pasás sobres, te ensucian", cerró la China Suárez apuntando directamente contra Ángel de Brito.

¿Con qué futbolista estuvo La China Suárez?

Ángel de Brito se remontó a la noche del escándalo en París, donde comenzó el famoso Wanda-gate, y contó que Eugenia habría estado con un jugador de la Selección Argentina.

A modo de enigmático, reveló: "Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa".

"A ver si lo dicen en el chat...", añadió La Barby. "Ojos lindos...", sumó De Brito para dar otras pistas. Al leer el nombre que escribieron sus seguidores, lanzó: "Muy bien, las bondiolas son más rápidas que nuestra producción, que nos están mirando con cara de '¿qué está diciendo este boludo?'".

"Ese, chicos", concluyó Ángel de Brito cuando comenzaron a mencionar en el chat del vivo a Leandro Paredes.