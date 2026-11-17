Ángel de Brito reactivó un rumor que circula desde hace tiempo en los medios: quién es el futbolista con el que habría salido Eugenia China Suárez.

Al aire de Ángel Responde (Bondi), el conductor deslizó un nombre fuerte y revolucionó las redes sociales.

En medio de un nuevo capítulo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez, el periodista lanzó una bomba.

¿Con qué futbolista estuvo La China Suárez?

Ángel de Brito se remontó a la noche del escándalo en París, donde comenzó el famoso Wanda-gate, y contó que Eugenia habría estado con un jugador de la Selección Argentina.

A modo de enigmático, reveló: "Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa".

"A ver si lo dicen en el chat...", añadió La Barby. "Ojos lindos...", sumó De Brito para dar otras pistas. Al leer el nombre que escribieron sus seguidores, lanzó: "Muy bien, las bondiolas son más rápidas que nuestra producción, que nos están mirando con cara de '¿qué está diciendo este boludo?'".

"Ese, chicos", concluyó Ángel de Brito cuando comenzaron a mencionar en el chat del vivo a Leandro Paredes.

La información surgió previamente de boca de Analía Franchín este lunes en A la Barbarossa (Telefe), quien no dio nombres, pero comentó: "Si supieran con quién estuvo... Es un deportista, pero es señor casado".

"No quiero romper una familia. No lo voy a decir nunca, jamás, porque todos tenemos muertos en el placard. No le voy a estar contando las costillas a La China, ni en pedo", aclaró.

"Pero el escándalo este de los chats sería nada. Nos vamos todos a vivir a la India, chicos, rajemos porque ahí...", disparó enigmática, alimentando los rumores.