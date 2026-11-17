Ángel de Brito volvió a meter la pata y sorprendió a todos sus seguidores al revelar quién será la próxima eliminada de MasterChef Celebrity (Telefe).

Semanas atrás, el periodista había sido duramente criticado por los televidentes del reality culinario cuando dio a conocer a uno de los primeros participantes en irse, cuando ni siquiera se sabía el primer nombre.

Por esa razón, aprovechó cuando estaban hablando de la periodista, para enunciar como si se le hubiese escapado: "Ya la eliminaron a Luciana Geuna de Masterchef, ¿se sabe no?"

Entonces, frente a la negativa de la producción, continuó con la ironía: "Capaz me confundí yo... voy a llamar a mi fuente".

La última eliminada del certamen fue Julieta Nair Calvo, así que todo indicaría que la próxima en abandonar las cocinas en la conductora de TN.

El enojo por la participación de Luciana Geuna en MasterChef Celebrity

Luciana Geuna se refirió a los supuestos enojos en TN tras la decisión de irse del canal para participar en MasterChef Celebrity (Telefe) y despejó todo tipo de dudas.

Según Yanina Latorre, en TN se habrían enojado y habló sobre presuntos privilegios debido a que ningún otro periodista puede trabajar en dos canales distintos.

En diálogo con Intrusos (América TV), la periodista desmintió todos los rumores y expresó: “Eso no es cierto para nada. No puedo saber si toda la gente está enojada, con los que yo trabajo es un grupo hermoso, está todo re conversado y charlado”.

“Si hay gente que se enoja, yo no lo puedo manejar, nadie puede. Yo lo que hago es ser ordenada y honesta con todo el mundo”, aclaró la exconductora de Telenoche.