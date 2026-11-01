Mariana Brey opinó sobre la separación de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "No me sorprende"

Tras la confirmación de que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no formarán más una dupla televisiva, fue Mariana Brey quién decidió romper el silencio en PuroShow para opinar al respecto.

¿Qué dijo Mariana Brey sobre Rodrigo Lussich y Adrián Pallares?

"Si es lo que mejor les hace a ellos, buenísimo. Hay momentos en las carreras y en esta profesión particularmente que tenés ganas de hacer otra cosa y a mí me parece que está bien darle lugar a eso", comenzó la periodista y sumó sobre la actitud de Lussich: "No me sorprende, me parece que son ciclos. Yo soy muy de los ciclos: algo termina y arranca, y querés probar otra cosa. En ese aspecto tal vez lo puedo entender a Rodrigo; le valoro que de alguna manera diga que un poco es lo que él necesita, honestamente".

"Después hay que ver qué sucede y quién finalmente se queda con Intrusos. Lo que me parecería doloroso para una dupla que funciona muy bien, hace muchos años y donde además hay amistad, es que tal vez uno de los dos se quede con el formato, porque el que quede afuera debe ser feo", y aclaró que "es una decisión que va a tomar el canal en su momento".

¿Quién será el nuevo conductor de Intrusos?

"Después de una reunión que se hizo al finalizar la emisión de este jueves de Intrusos se supo que finalmente América decidió que Rodrigo Lussich se quede solo al frente del ciclo de chimentos del mediodía del canal", escribió la periodista desde su diario digital.

"Según se sabe, en momentos en que las producciones de Mandarina fueron vendidas en un 100 por ciento al Grupo Octubre, la oferta para Adrián Pallares sería tener un ciclo propio en reemplazo en el 2027 de El Diario de Mariana", cerró Laura Ubfal sobre el futuro de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.