La China Suárez y Mauro Icardi compartieron imágenes de su Halloween familiar

Este domingo 1 de noviembre, la China Suárez compartió imágenes familiares junto a Mauro Icardi de cómo celebraron Halloween junto a los hijos más pequeños de la actriz. La fiesta se celebró en la casa de Nordelta entre decoraciones y disfraces.

¿Cómo fue el Halloween de la China Suárez y Mauro Icardi?

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió distintas postales en donde salían los distintos disfraces y maquillajes de cada miembro de la familia. Pero eso no es todo, ya que también se veía la decoración que pusieron alrededor de su casa.

Las imágenes que compartió la China Suárez.

Las imágenes que compartió la China Suárez.

La China Suárez estaba disfrazada de un payaso triste, con maquillaje blanco y negro, mientras que Mauro Icardi tenía manchas rojas y negras en el rostro y una capa con capucha. Por otro lado, Magnolia lucía un vestido de princesa pero con marcas de sangre falsa en la cara.

Las imágenes que compartió la China Suárez.

Las imágenes que compartió la China Suárez.

Por último se encontraba Amancio, quién tenía una herida falsa en su mejilla y un aterrador disfraz que acompañó con una pequeña hacha falsa. El posteo cosechó más de 110 mil "Me Gustas" en menos de 5 horas.

Las imágenes que compartió la China Suárez.

Las imágenes que compartió la China Suárez.

Benjamín Vicuña sobre la paternidad a distancia

Benjamín Vicuña abrió su corazón al hablar de las dificultades de la paternidad a distancia, sobre todo cuando los hijos tienen padres separados.

En medio de distintas versiones que aseguran un enojo por parte del actor con La China Suárez por no enviar a sus hijos al colegio, estuvo presente en el programa chileno Vértigo donde tuvo que responder algunas preguntas incómodas.

Entre esas, explicó por qué decidió no vivir en Chile y residir en Argentina: "Acá tengo mis amigos del colegio, mis papás, mis hermanos... Pero, los que somos padres, sabemos que hay una necesidad de poder estar cerca de ellos, de poder estar en el día a día y creo que con eso no se transa".

Entonces, blanqueó algunas condiciones que pone cuando se tiene que ir a grabar al exterior como hace poco lo hizo en España: "Lo manejo igual que todos los padres, reinventándome, buscando posibilidades. Con respecto a los tiempos, y ahí mi representante siempre me quiere matar, de volver a mi casa y estar filmando 10 o 12 días como mucho. Es lo que puedo y son las condiciones que pongo y gracias a Dios me las cumplen, puedo ir y venir".

"Creo que no hay ninguna fórmula, tratar de tener un buen diálogo con las mamás y entender que, más allá de que uno esté separado, la familia perdura y hay que buscarle la vuelta por el bienestar de los niños, más allá de los problemas de los adultos", finalizó sobre la importancia de ponerse de acuerdo con sus exparejas.